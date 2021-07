WhatsApp Beta para iOS: Agora as fotos e vídeos que envia podem ser vistos uma só vez

Depois de lançar o recurso no Android no mês passado, o Facebook está a lançar a funcionalidade que permite que fotos e vídeos sejam vistos apenas uma vez, sendo automaticamente apagados da conversa. Para já podemos ver a novidade na versão beta, de acordo com o site de informações do WhatsApp WABetaInfo.

Este conteúdo multimédia leva o mesmo fim que os textos que podem desaparecer ao fim de sete dias.

Mensagens multimédia que desaparecem do WhatsApp chegam ao iOS

No início deste mês, demos a conhecer que o WhatsApp tinha começado a testar um recurso de fotos e vídeos de visualização única. Quer isto dizer que este conteúdo desaparece após ser aberto pela primeira vez.

Até então, esta novidade só estava disponível para os utilizadores Android. Contudo, o serviço de mensagens ampliou os testes para a sua versão beta da app para iOS.

Segundo o site WABetaInfo, o recurso pode ser testado na versão 2.21.140.9 do WhatsApp Beta para iOS. Então, se tem um iPhone e quer ver como funciona, já pode fazer essa experiência no seu dispositivo.

Envie fotos e vídeos que só podem ser vistos uma vez. Para obter mais privacidade, a sua foto ou vídeo desaparecerá do chat depois do destinatário a abrir uma vez. Lembre-se de que as pessoas podem fazer capturas do ecrã.

Refere o WhatsApp na primeira vez que é aberto o recuso na plataforma.

Mais intimidade na partilha de conteúdos

O funcionamento é praticamente igual ao que já vimos na app Android. O utilizador ao abrir uma conversa, verifica se há um ícone com o número “1” no campo onde escreve a mensagem, que se situa ao lado do botão de Enviar.

Clicando nessa opção e selecionado a fotografia ou vídeo que quer enviar ao destinatário, logo que quem recebe veja o conteúdo enviado, este desaparece.

Por sua vez, assim que o destinatário abrir o conteúdo, o utilizador receberá uma notificação. No entanto, os avisos são os mesmos feitos para Android: se a opção “visto por último” (que deixa o visto a azul) estiver ativada, o utilizador não saberá quando alguém abriu o ficheiro enviado. Isto nas conversas individuais, porque no caso dos grupos o utilizador ainda poderá ver quais os membros que abriram os conteúdos, incluindo contactos bloqueados.

Como se percebe, o WhatsApp promoveu este recurso como uma forma de incentivar conversas mais autênticas e íntimas.