TSMC anuncia receita recorde de 5,45 mil milhões de dólares em setembro

Não é novidade para os mais atentos que a TSMC é a maior e atualmente a mais importante fabricante de chips do mundo. A empresa taiwanesa é a principal responsável pelo fabrico de componentes dos mais populares equipamentos do mercado, como os iPhones da Apple.

E nada melhor que os números para nos mostrar o poder de uma empresa. Neste sentido, a TSMC anunciou agora uma receita recorde de 5,45 mil milhões de dólares no fecho do mês de setembro de 2021.

TSMC apresenta uma receita recorde de 5,45 mil milhões de dólares

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) anunciou agora a sua receita obtida no terceiro trimestre de 2021. Somente no que respeita ao mês de setembro, a fabricante taiwanesa revelou a conquista de uma receita recorde de 152,69 mil milhões de novos dólares taiwaneses (NT), ou seja, 5,45 mil milhões de dólares. Este valor representa um crescimento de 11,1% face ao mês anterior e 19,7% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Por sua vez, a receita obtida no total do terceiro trimestre foi de 414,67 mil milhões de NT, cerca de 14,77 mil milhões de dólares. Assim, este valor significa um aumento de 11,4% relativamente ao trimestre anterior.

A TSMC revelou ainda que a sua receita acumulada de 2021, até setembro, aumentou 17,5% para 1,15 biliões de NT.

No próximo dia 14 de outubro, a taiwanesa vai falar sobre o seu desempenho durante o terceiro trimestre e ainda revelar a sua perspetiva de negócios através de uma videoconferência sobre os seus lucros.

Por outro lado, é provável que estes números continuem a aumentar. E mesmo que estejamos ainda a atravessar uma acentuada escassez de chips, esse é um problema que não afeta muito a TSMC uma vez que a fabricante continua a vender tudo o que produz, embora agora o faça com um preço mais elevado. Desta forma, é com granes expetativas que se aguardam os próximos meses para ficarmos depois a conhecer o total da receita obtida pela empresa ao longo deste ano.

