Agora é o Explorador de Ficheiros que está a abrandar o Windows 11

O Windows 11 chegou e tem estado a mostrar que é mesmo o sistema operativo que a Microsoft vai apostar no futuro. Acessível desde o início desta semana, pode ser instalado, ainda que num grupo limitado de utilizadores.

Não tem sido um sistema onde existem muitos problemas relatados, mas alguns estão presentes. Estes surgem agora com uma utilização maior do Windows 11 e um deles está agora a revelar-se. A causa está no Explorador de ficheiros e está a abrandar o sistema.

Após a disponibilização do Windows 11 para instalação, os utilizadores apressaram-se a avaliar de forma intensiva o novo sistema da Microsoft. Após meses de desenvolvimento e de análise no programa Insiders, não se esperavam problemas.

A verdade é que estes problemas existem e estão já a ser relatados. O mais importante destes é mesmo o que afeta os CPU's da AMD e que abranda o sistema operativo de forma visível. Este será tratado em breve e terá uma solução da Microsoft.

Aparentemente, e do que está a ser relatado em vários locais da Internet, este não será o único problema existente. Há uma nova questão que está a ser relatada e que abranda também o Windows 11, de forma bem visível.

Este está associado ao Explorador de ficheiros e não tem ainda uma causa associada. Pode ser rapidamente identificado pois o processo explorer.exe tem um consumo elevado de recursos ao ser avaliado no gestor de tarefas do Windows 11.

Curiosamente, este não é um problema estranho à Microsoft e ao Windows 11. Já tinha sido reportado há mais de 1 mês dentro do programa Insiders, mas até agora parece não ter sido resolvido. Sabe-se também que a gigante do software estará já focada na sua solução, que chega em breve.

Este é, infelizmente, um problema que por agora não tem solução, até que uma atualização chegue. Não deixa uma boa imagem no Windows 11, mas como este ainda não está totalmente disseminado, provavelmente os utilizadores vão receber a correção e nem vão ter acesso ao problema.