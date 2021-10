Esqueceu-se do código do seu iPhone? Saiba como desbloquear o equipamento, colocando-o em modo de recuperação e configurá-lo novamente, sem a necessidade de recorrer à operadora. Alertamos apenas para o facto de que todos os passos seguintes irão apagar completamente os dados do seu iPhone. Não existe forma de remover o código do iPhone sem perder dados.

Não esquecer que poderá sempre restaurar o dispositivo com um backup guardado no iCloud ou num dispositivo.

Se colocou demasiadas vezes o código errado no ecrã bloqueado do iPhone, irá surgir uma mensagem a indicar que o iPhone está desativado. E se continuar sem se lembrar do código quando tentar novamente, terá de utilizar um computador para colocar o iPhone em modo de recuperação.

Como recuperar o iPhone?

Este processo de reativar iPhone requer um computador Mac ou PC. Se estiver a utilizar um PC, certifique-se de que tem o Windows 8 ou posterior e de que o iTunes está instalado.

Também precisa do cabo fornecido com o iPhone ou de outro cabo compatível para ligar o iPhone ao computador. Se não possui um computador disponível e não puder pedir um emprestado, dirija-se a uma loja iServices para obter ajuda.

Relembramos apenas que este processo de como desbloquear iPhone apaga todos os dados e definições, incluindo o código, dando-lhe acesso para o configurar novamente. Após apagar o iPhone, poderá restaurar os dados e definições a partir da cópia de segurança. Se não tiver efetuado uma cópia de segurança do iPhone, pode configurá-lo como novo dispositivo e, em seguida, descarregar os dados que tem no iCloud.

Passo-a-Passo para entrar em Modo de Recuperação

PASSO #1

Desligar o equipamento

Desligue o iPhone do computador, se estiver ligado.

Desligue o iPhone utilizando o método indicado para o modelo do iPhone:

Seguidamente, em qualquer um dos modelos, basta arrastar o nivelador para desligar o iPhone e depois aguarde um minuto para se certificar de que desliga completamente.

PASSO #2

Como colocar o iPhone em modo de recuperação

O mais importante, em primeiro lugar, é localizar o botão no iPhone que permite ativar o Modo de Recuperação. Este botão muda consoante o modelo do iPhone.

Mantenha premido o botão correto do iPhone enquanto liga imediatamente o iPhone ao computador. Não solte o botão. Continue a premir o botão até ver o ecrã do modo de recuperação no iPhone e, em seguida, solte-o. Se vir o ecrã do código, tem de voltar a desligar o iPhone e começar de novo.

PASSO #3

Como restaurar o iPhone

Localize o iPhone no Finder ou no iTunes no computador ao qual está ligado. Selecione Restaurar quando surgirem as opções Restaurar ou Atualizar.

O computador descarrega o software para o iPhone e inicia o processo de restauro. Aguarde até que o processo seja concluído. Desligue o iPhone do computador e, em seguida, configure e utilize o iPhone.

Se a descarga demorar mais do que 15 minutos e o dispositivo sair do ecrã do modo de recuperação, deixe a descarga terminar e, em seguida, desligue o iPhone e comece novamente.

Se não conseguir concluir nenhum destes passos e se ainda lhe for pedido um código para saber como desbloquear iPhone ou se precisar de mais ajuda, consulte um técnico certificado para resolver o problema.

O Pplware agradece à iServices a escrita deste tutorial.