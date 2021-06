Seagate e Western Digital aumentam a produção de HDD devido à criptomoeda Chia

Já aqui falámos por diversas vezes da criptomoeda Chia, portanto certamente que já não será novidade para a grande maioria dos utilizadores. Uma das principais características desta moeda é ser minerada/cultivada através de discos SSD e HDD, o que tem causado já algumas consequências no mercado de hardware.

No entanto, as informações recentes dão conta que as marcas Seagate e Western Digital já aumentaram a produção dos seus discos rígidos para responder aos imensos pedidos para a ChiaCoin.

PUB

Tal como acontece com as placas gráficas, a mineração de Chia também trouxe consequências no mercado dos discos SSD e HDD. As mais evidentes foram a contribuição para a falta de stock nalgumas lojas o que, consequentemente fez aumentar os preços. Para além disso levou também à revisão da garantia dada aos produtos por parte de algumas fabricantes.

E em plena escassez de componentes, algumas empresas pretendem responder ao hype que se tornou esta moeda digital.

Seagate e Westerm Digital aumentam produção de HDDs

De forma a aproveitar a popularidade da criptomoeda ecológica Chia, algumas fabricantes estão a tomar medidas. Segundo as informações recentes, a Seagate e a Western Digital já aumentaram significativamente a sua produção de discos HDD.

Este aumento acontece sobretudo para os discos de maior capacidade, como forma de responder aos pedidos dos consumidores para o cultivo da moeda digital.

No entanto o aumento da produção está limitado a curto prazo, uma vez que as marcas contam com contratos a granel de 60% a 70% da produção total. Além disso, nenhuma das duas empresas parece ter planos para contruir novas fábricas no futuro.

A popularidade da Chia não para de crescer e, se no final de abril contava com uma capacidade total de armazenamento de 1.14 Exabytes, os dados mais atualizados indicam que já ultrapassou os 20 Exabytes.

Por cá, vamos continuar atentos a todo o desenrolar desta situação crítica para a indústria, mas benéfica sobretudo para os mineradores.

Leia também: