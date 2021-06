Otimizar o Windows 10 não é um processo difícil e qualquer utilizador pode fazê-lo recorrendo às opções certas.

Uma das opções menos conhecidas está bem presente e facilmente acessível. Permite melhorar o arranque do Windows 10, tornado este sistema operativo mais rápido na disponibilização e na forma como este vai poder ser usado de imediato.

PUB

São muitas as opções que a Microsoft colocou no Windows para o tornar melhor ao longo do tempo. Estas podem ser ativadas em situações específicas e para ter este sistema ainda mais capaz de dar ao utilizador o que este pretende do seu computador a qualquer momento.

A opção que hoje trazermos permite que fique disponível ao utilizador de forma mais rápida e muito melhor. Para isso, o Windows trata de arrancar as apps que estavam ativas antes do sistema reiniciar. Assim, tudo fica pronto mais cedo.

Como melhorar o arranque do Windows 10

Comecem por abrir as Definições do Windows 10 e depois escolham a opção Contas. Aqui, e da lista de opções presentes, devem abrir o separador com o nome Opções de início de sessão. Esta ação dará acesso a uma nova lista de opções do lado direito.

Desta lista, devem encontrar muitas associadas ao arranque do Windows 10. Devem procurar perto do final a zona definida como Reiniciar aplicações. Esta opção deverá estar desativada, devendo por isso ser clicada para que se torne ativa e pronta a ser usada.

Desse momento em diante, e sempre que o Windows for reiniciado, este irá abrir as apps que estavam abertas e ativas antes. A Microsoft alerta que nem todas as apps podem ser usadas neste cenário. O Windows 10 irá fazer a gestão destas apps.

Com esta simples e reduzida opção ativa, o Windows fica acessível ao utilizador de forma mais simples e rápida. As suas apps ficam lançadas e prontas a serem usadas, sendo este processo gerido pelo próprio Windows 10.