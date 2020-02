Os utilizadores mais exigentes do Windows 10 gostam sobretudo de controlar o tempo que o seu sistema demora a arrancar. Este depende de vários fatores, mas está principalmente associado às apps que arrancam com o sistema.

Sem haver uma informação centralizada, é quase impossível saber o tempo que cada uma demora a arrancar. A Microsoft conseguiu armazenar estes dados e são, na verdade, muito simples de obter. Basta saber onde os procurar.

Quanto demora cada app no arranque do Windows 10

O tempo que cada uma destas apps que surgem no arranque do Windows 10 é essencial. A sua soma e do próprio sistema da Microsoft define o tempo de arranque, sendo este o que temos de esperar até poder usar o Windows.

Para saber o tempo que cada uma das apps demora a arrancar, e decidir quais devem ficar presentes, o sistema da Microsoft tem uma opção escondida. Apresenta o tempo que cada uma das app demorou no arranque. Abram o Gestor de Tarefas e o processo inicia-se.

Dados que a Microsoft tem escondido dos utilizadores

Ai dentro devem aceder ao separador Arranque, onde toda a lista de apps definidas para o arranque está presente. Só precisam de carregar primeiramente com o botão direito do rato no nome de uma das colunas e na lista presente, devem escolher CPU no arranque.

Ao adicionarem esta nova coluna, normalmente no final, vão ter presente o tempo que cada uma dessas app demorou a arrancar com o Windows 10. Podem assim ordenar por este campo e ver as que estão a demorar mais e, eventualmente, atrasar o arranque do Windows 10.

Há mais dados que podem ser obtidos da mesma forma

Outra opção que podem escolher posteriormente chama-se E/S disco no arranque. Este representa o tempo em que cada app esteve a ler ou a escrever no disco durante o arranque. Este é outro fator para atrasar o início e por isso as apps mais consumidoras devem ser desativadas.

Mais uma informação útil e importante para os utilizadores terem ainda mais controlo sobre o seu sistema operativo. O Windows 10 é muito modular e este tipo de acessos prova-o de forma simples e intuitiva.