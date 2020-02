Todos querem ter o computador mais rápido e que consegue dar o melhor com o mínimo de recursos. Esta é uma corrida constante e que nem sempre consegue bons resultados. Essencial neste processo é ter as ferramentas certas.

Para além de medir a velocidade de arranque do Windows 10, importa sobretudo contabilizar o tempo de outros componentes. Um deles, a BIOS, é normalmente esquecido. O que poucos sabem é que o sistema também tem acesso a este tempo.

Informação útil para o Windows 10

Todos os que controlam os tempos de execução e arranque do Windows por norma deixam um valor por contabilizar. Este importa para saber o tempo que o sistema leva a arrancar na sua totalidade, desde o momento em que carregamos no botão de iniciar.

A Microsoft complementou o seu sistema e dá ao utilizador informação certamente útil em locais que provavelmente não eram esperados. Entre estes está o tempo de arranque da BIOS, que está localizado no Gestor de Tarefas.

Saiba o tempo que leva a BIOS a arrancar

Após abrirem este gestor de processos do Windows 10, devem verificar que existem vários separadores no topo da sua janela. O que devem usar chama-se Arranque e concentra a informação sobre o início do Windows.

Aqui dentro, como já mostrámos, estão principalmente as aplicações que vão ser iniciadas com o arranque do Windows 10. Para além desta informação, a Microsoft deu-lhe igualmente uma informação adicional extremamente útil. Falamos do tempo de arranque da BIOS.

Informação útil que a Microsoft recolhe

Este valor está no canto superior direito da interface, com o valor “Última data/hora da BIOS”. O tempo que estiver aqui será o valor que procuram. Poderá e deverá ser somado ao valor de arranque do Windows 10. Caso o valor surja em branco, isto significa contudo que a BIOS não fornece esta informação.

Mais uma vez inegavelmente fica provado que a Microsoft dá aos seus sistemas a informação necessária para os utilizadores fazerem a sua gestão. Esta está espalhada pelas interfaces, nos locais onde é necessária e útil.