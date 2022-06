Se os EUA aplicarem sanções à China, esta pode conquistar Taiwan e a TSMC, diz economista

A guerra da Rússia contra a Ucrânia está a abrir portas a possíveis conflitos entre outros países. E parece que a tensão entre os Estados Unidos da América, a China e Taiwan está a ficar cada vez mais acesa.

Neste sentido, recentemente um economista chinês, que é um dos responsáveis pelo Centro de Intercâmbios Económicos Internacionais do país asiático, disse que se os EUA aplicarem sanções à China como estão a fazer contra a Rússia, a China poderá recuperar Taiwan e, assim, conquistar a poderosa fabricante TSMC.

China pode retomar Taiwan e a TSMC, caso os EUA a sancione

De acordo com as mais recentes informações, Chen Wenling, economista-chefe do Centro de Intercâmbios Económicos Internacionais da China deixou um alerta que está a dar o que falar, especialmente no que respeita ao mercado dos chips eletrónicos. Segundo o especialista:

Se os Estados Unidos e o Ocidente impuserem sanções destrutivas à China, como as sanções contra a Rússia, deveremos retomar Taiwan. Especialmente na reconstrução da rede industrial e na rede de fornecimento, deveremos também conquistar a TSMC.

Para quem não sabe, a taiwanesa TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é atualmente a mais importante e poderosa fabricante de chips com um processo de fabrico avançado. A empresa conta com clientes de peso, como a Apple, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, entre outros.

As declarações de Wenling são bastante claras, diretas e também podem ser encaradas como ameaçadoras, uma vez que estão a pôr em cima da mesa a possibilidade de recuperar o poder sobre uma das nações onde o desenvolvimento tecnológico tem sido cada vez mais significativo.

Mas o economista não ficou apenas por aqui e dá a entender ainda que a China está bem atenta a todos os movimentos que Taiwan faz com os seus parceiros. Segundo Wenling:

Ela [a TSMC] está a acelerar a transferência de recursos para os Estados Unidos para construir fábricas lá. Não devemos deixar que todos os objetivos desta transferência sejam alcançados.

Se tivermos em consideração que a TSMC tem atualmente quase 55% de todo o mercado mundial de chips, talvez consigamos perceber melhor que a China queira marcar a sua posição nesta altura.

Ainda no início deste mês as notícias davam conta de que a União Europeia estaria também em conversações com Taiwan para a construção de uma fábrica de chips da TSMC no nosso continente, tal como pode ler de seguida.