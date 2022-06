A notícia de que a Google estaria a trabalhar com a equipa de desenvolvimento do WhatsApp para oferecer armazenamento ilimitado para backups do serviço no Google Drive surgiu no final de janeiro. Entretanto, há novidades que vão um pouco mais além do que havia sido revelado na altura.

O WhatsApp terá nova funcionalidade para exportar cópias de segurança da app para ter acesso aos dados em qualquer lugar.

WhatsApp terá nova funcionalidade para exportar e importar backups

Segundo informação partilhada pelo WABetaInfo o WhatsApp estará a trabalhar na capacidade de exportar o backup armazenado no Google Drive. Como se pode ver na imagem de captura de ecrã abaixo, haverá uma nova opção na parte inferior das definições de backup que dará aos utilizadores a opção de exportarem o backup do Google Drive no futuro.

Estas cópias de segurança incluem todo o histórico de conversas, nomeadamente as mensagens, imagens, vídeos e outros ficheiros multimédia.

O site avança ainda que o WhatsApp também planeia introduzir uma opção para importar novamente o mesmo backup no Google Drive. Graças a esta opção, os utilizadores poderão finalmente ter mais controlo sobre os seus backups no Google Drive.

Não é ainda certo que esta opção possa vir a ser usada para importar backups para o iOS de forma nativa, mas ainda assim pode ser encarada como um passo para tal.

Para já não há mais detalhes sobre esta opção que ainda está em desenvolvimento, mas em breve deverá chegar em forma de atualização aos utilizadores das versões beta.