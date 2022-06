Patente da Sony indica que o comando DualSense pode ter função de escrita e desenho

Tal como acontece noutros segmentos, o setor dos jogos eletrónicos é um dos que mais tem que lançar constantemente novidades e atualizar as ofertas e as funcionalidades de forma a continuar a cativar os jogadores.

Neste sentido, uma recente patente pedida pela Sony sugere que os seus comandos DualSense da PlayStation 5 podem vir a ter as funções de escrita e de desenho.

DualSense poderá ter função de escrita e desenho

Segundo as novas informações, a Sony Interactive Entertainment registou uma patente nos Estados Unidos, nomeadamente na entidade Patent and Trademark Office, referente ao seu comando DualSense. De acordo com o documento, o acessório para a nova consola PlayStation 5 deverá vir a ser capaz de ter a função de escrita e de desenho, através do touchpad. Os detalhes analisados nessa mesma patente indicam que o comando gravará a caligrafia e armazenará os textos numa base de dados.

A patente foi registada pela primeiro vez no mês de novembro de 2020 e, nessa altura, a tecnologia estaria a ser desenvolvida para os comandos DualShock 4, para a PS4. E até na única imagem presente no documento, que pode ver de seguida, está ilustrado esse mesmo equipamento.

Mas surgiu agora um novo registo, publicado a 2 de junho de 2022, que sugere que estas possíveis novas funções também estarão a ser desenvolvidas para o novo comando da Sony, destinado às consolas PS5.

Desta forma, o touchpad poderia conseguir registar os textos com alfabetos que se enquadram no 'palm graffiti' ou 'unistrokes' e guardar as letras como ficheiros 'postscript'. Este formato facilitará a interpretação e reprodução da informação guardada através dos ecrãs, ao mesmo tempo que o comando é usado pelo jogador.

Para além disso, o documento do pedido da patente também indica que "o dispositivo inclui pelo menos um processador programado com instruções para receber inputs de um trackpad de um controlador de simulação de computador. Os inputs representam coordenadas de movimentos em relação ao trackpad".

O documento não tem muitas mais informações e, por ser uma patente, poderá ser apenas uma possibilidade que não sai do papel, como muitas outras. Mas vamos aguardar por possíveis desenvolvimentos acerca desta hipótese.

