Samsung diz que vai superar a líder TSMC dentro de 5 anos

A concorrência existe em todos os segmentos, desde o mercado dos smartphones, aos PCs e até mesmo na indústria tecnológica. No que respeita a fabrico de semicondutores, a TSMC continua a ser a líder indiscutível, mas a Samsung disse agora que vai superar a rival taiwanesa dentro de 5 anos, sendo que apenas está 1 ou 2 anos atrás.

Samsung quer passar a TSMC dentro de 5 anos

Foi durante uma conferência no KAIST, um dos principais centros de Ciência e Tecnologia na Coreia do Sul, que o presidente e diretor do segmento de semicondutores da Samsung, Kyung Kye-hyun, falou sobre a concorrência com a TSMC e diz acreditar que a empresa sul-coreana vai ultrapassar a líder de Taiwan em apenas 5 anos, acrescentando que a empresa está somente 1 a 2 anos atrás da rival.

De acordo com as declarações de Kyung Kye-hyun "para ser honesto, a nossa tecnologia de fundição está um ou dois anos atrás da TSMC. No entanto, assim que a TSMC se juntar a nós na corrida pela tecnologia de 2 nm, a Samsung liderará o caminho. Dentro de cinco anos, podemos superar a TSMC".

Esta esperança assenta sobretudo nas evoluções conseguidas pela Samsung através da mudança para os transístores GAA. Os dados mais recentes mostram que estes componentes já estão acima de 60% de taxa de sucesso na produção dos chips de 3 nm.

Lembramos que a Samsung foi mais rápida do que a taiwanesa no início da produção dos chips de 3 nm. Para além disso, a TSMC deverá apenas começar a produção dos componentes na litografia de 2 nm partir de 2025 e um recente incêndio numa das suas mais avançadas fábricas pode ainda comprometer esses mesmos prazos.

O executivo diz ainda que "a tecnologia de 4 nm da Samsung está dois anos atrás da TSMC e a nossa tecnologia de 3 nm está a cerca de um ano atrás. Mas as coisas vão mudar quando a TSMC entrar no processo de 2 nm. Os nossos clientes são favoráveis ​​à nossa tecnologia GAA. Quase todas as grandes empresas estão a trabalhar connosco, embora eu não possa revelar os seus nomes. A base de clientes de fundição da Samsung está a crescer".

A possibilidade da Samsung superar a liderança da TSMC é algo que alguns especialistas já tinham ponderado. Mas resta-nos aguardar pelos próximos anos para ficar a saber o que vai acontecer neste setor.

Leia também: