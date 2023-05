Fortinet: Uma das principais empresas sustentáveis da indústria de Software

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, divulgou o Relatório de Sustentabilidade de 2022.

Fortinet: Relatório de Sustentabilidade 2022

O compromisso de responsabilidade social empresarial da Fortinet está centrado no fornecimento de tecnologias de segurança inovadoras e sustentáveis, diversificando o talento em cibersegurança e promovendo negócios responsáveis ao longo da sua cadeia de valor.

Em 2022, a Fortinet foi nomeada pela Dow Jones Sustainability World e North America Indices entre as principais empresas sustentáveis da indústria de Software, e incluída no Global Sustainability Yearbook 2023 da S&P - a publicação mais abrangente do mundo sobre sustentabilidade empresarial.

Progresso no compromisso da Fortinet com o net zero:

Em setembro de 2022, a Fortinet assinou o compromisso da Science-based Target Initiative (SBTi) de alcançar emissões net-zero de gases com efeito de estufa em toda a sua cadeia de valor até 2050, o mais tardar. Este ano, a empresa divulgou as suas emissões Scope 3, abrangendo as 12 categorias relevantes para a empresa, tal como definidas pelo Protocolo GHG.

Liderança na eficiência energética dos produtos:

A Fortinet continua a melhorar a eficiência energética dos seus aparelhos de Firewalls de próxima geração FortiGate ao longo do tempo. Os modelos da série FortiGate F, lançados em 2022, consomem, em média, 66% menos energia do que a geração anterior de modelos equivalentes, ajudando os clientes a reduzir a sua fatura de eletricidade e as emissões de GEE.

Utilização de embalagens amigas do ambiente:

A Fortinet tem vindo a redesenhar as embalagens dos seus produtos para substituir os plásticos por papel biodegradável, cartão ou subprodutos reciclados e para remover sacos de plástico para elementos como antenas e outros acessórios. Em 2022, a Fortinet enviou mais de 500.000 caixas em embalagens 100% amigas do ambiente.

Promoção da diversidade, equidade e inclusão (DEI):

O foco da Fortinet na promoção da diversidade de género entre a sua força de trabalho resultou num aumento de 39% de mulheres contratadas em comparação com 2021. A empresa formalizou ainda mais a sua governação organizacional de DEI, estabelecendo um Comité Organizador de DEI e respetivo Conselho.

Progresso no objetivo de formar 1 milhão de pessoas em cibersegurança até 2026:

Em 2022, a Fortinet habilitou mais de 219.000 indivíduos a requalificar ou expandir as suas competências para uma carreira em cibersegurança através de várias iniciativas patrocinadas pelo Fortinet Training Institute, que visa colmatar a escassez de talentos na indústria.

Parceria contra o cibercrime:

A Fortinet tem sido um contribuinte ativo na antecipação, análise e interrupção do cibercrime em 2022 através de várias parcerias e iniciativas conjuntas, tais como a operação anticrime da Interpol em África e o projeto World Economic Forum’s Cybercrime Atlas que visa mapear os principais sindicatos do cibercrime.

O Relatório de Sustentabilidade da Fortinet faz referência à Task Force sobre Divulgações Financeiras relacionadas com o Clima, às Normas da Global Reporting Initiative (GRI), às Normas do Sustainability Accountability Standards Board (SASB) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UN SDGs).

O relatório pormenoriza os progressos e métricas da Fortinet nas seguintes oito questões prioritárias: riscos de cibersegurança para a sociedade; segurança e privacidade da informação; impactos ambientais dos produtos; gestão ambiental e impactos das alterações climáticas; diversidade, equidade e inclusão; défice de competências de cibersegurança; ética empresarial; e utilização responsável dos produtos.