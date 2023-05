“Apple Watch ajudou a salvar a vida da minha mãe”… história incrível!

Os dispositivos que hoje "vestimos" e usamos de forma mais permanente têm uma missão cada vez mais importante: ajudar-nos a cuidar da saúde. Não é exclusividade da marca A ou B, existem muitos atualmente que são usados para monitorizar sinais vitais e outros dados relativos à saúde e bem estar. O caso que trazemos hoje é incrível. Um utilizador conta como o Apple Watch ajudou a salvar a vida da sua mãe.

O dia em que o Apple Watch salvou a mãe de Xanderpy

A história foi partilhada no Reddit e quem a conta é o filho de uma utilizadora do Apple Watch que teve um acidente vascular grave.

O utilizador com o nick Xanderpy, contou na rede social que o caso passou-se com a sua mãe durante uma viagem de negócios. Ficou alojada num hotel. Começou a sentir uma dor no peito e ficou preocupada. Nesse momento enviou uma mensagem de texto a uma amiga que também estava no hotel e pediu-lhe que fosse ao seu quarto (não deu a entender que havia qualquer emergência). Imediatamente a seguir, caiu de cara no chão.

O Apple Watch tem vários sensores e um deles, em particular, deteta quedas acidentais. Após a deteção da queda, o dispositivo dá um minuto para que o utilizador responda ao pedido de informação sobre a sua condição. Se nada for feito, automaticamente o Apple Watch dispara um pedido de ajuda para o número de socorro 112 (911 nos EUA).

Alguns minutos depois, a amiga foi ao quarto, encontrou-a caída no chão e ligou para o 911 (112 de Portugal). Para sua surpresa, os técnicos de emergência disseram que a ambulância já estava a caminho. E esta chegou muito rápido, após a amiga ter ligado.

Conta o utilizador do Reddit que a sua mãe tinha uma rutura da aorta e a situação era tão má que foi preciso um conjunto de manobras de reanimação para que conseguisse sobreviver, incluindo o transporte que foi incrivelmente rápido para o hospital.

Alguns dias mais tarde, quando a mulher acordou da cirurgia e conseguiu livrar-se dos tubos e das sondas (ficou intubada alguns dias após a operação), perguntaram-lhe se tinha ligado para o 112 antes de desmaiar. Ela disse que não ligou.

Descobriu-se então que a chamada de emergência para o 911 (112 de Portugal) tinha sido feita pelo Apple Watch no momento da queda.

Na avaliação do cenário do acidente vascular, aqueles minutos extras entre o momento em que o Apple Watch ligou para o 911 e a chegada da amiga acabaram por ser cruciais. Quando a mãe do utilizador do Reddit chegou ao hospital, os médicos disseram que ela tinha uma aorta rompida e uma das chaves para o tratamento era o transporte imediato para o hospital.

Na conclusão do seu testemunho, o utilizador refere que por vezes via histórias como a que assistiu e pensava que eram exageradas para fins publicitários ou possivelmente inventadas. Claro, agora já não acha isso, depois de ter percebido que provavelmente fora o Apple Watch que salvou a vida da sua mãe.