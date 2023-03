Rússia troca processadores Intel e AMD por CPUs russos Baikal nas suas centrais nucleares

Estamos já a mais de um ano desde o início da invasão da Rússia ao território ucraniano, o que trouxe várias consequências a nível tecnológico ao país de Putin, tal como o bloqueio no acesso a equipamentos e a continuidade de negócios no setor. Desta forma, as mais recentes informações indicam que a Rússia vai trocar as máquinas com processadores norte-americanos Intel e AMD por CPUs russos Baikal nas suas centrais nucleares.

CPUs russos Baikal em vez dos da Intel e AMD nas centrais nucleares do país

Depois das pesadas sanções, que levaram ao fim completo ou ao condicionamento apertado na realização de negócios e na aquisição de componentes tecnológicos, a Rússia tem tentado manter este setor através de equipamentos próprios. Tal como aqui já falamos, o país de Vladimir Putin criou mesmo o seu primeiro computador portátil designado Bitblaze Titan BM15, equipado com o processador russo Baikal-M.

Segundo as mais recentes informações, a Rússia está agora a tentar trocar os seus computadores com processadores da Intel e da AMD por máquinas com os seus chips Baikal nas suas centrais nucleares. Os detalhes mostram que a Rosatom, empresa estatal russa de energia nuclear, já está a trocar os CPUs das empresas norte-americanas por sistemas Beaver baseados no SoC Baikal-M1.

Os novos computadores serão da marca Delta Computers, da linha Beaver, ou seja, tratam-se de máquinas compactas e de baixo consumo, mas poderosas o suficiente na realização de tarefas específicas. Para além disso, o equipamento também deixa de fora o sistema operativo Windows da Microsoft, para dar lugar ao SO Astra Linux Special Edition.

O processador Baikal-M1 foi criado pela Rússia para PCs baseados em ARM Cortex-A57 a 1,5 GHz com 8 MB de memória e uma GPU Mali-T628. As máquinas contam com uma capacidade máxima de 64 GB de memória DDR4, possibilidade de integrar até 16 TB de armazenamento HDD e SSD, várias portas USB 2.0 e 3.0, entre outros pormenores.