Microsoft testa abertamente um melhor misturador de volume para o Windows 11

A Microsoft tem trazido algumas melhorias e novidades para o Windows 11 e, felizmente, parecem nunca ter fim. Agora, trazem um novo misturador de volume que permite alternar entre as saídas de áudio e ajustar os volumes das aplicações individualmente através das definições rápidas.

Um melhor misturador de volume do Windows 11

Como mencionamos anteriormente, um novo e melhorado misturador de volume está a chegar ao Windows 11 e permitirá aos utilizadores fazer ajustes individuais de volume e saída de áudio diretamente a partir da barra de tarefas. O misturador de volume atualizado foi agora oficialmente revelado como parte do novo Preview Build 25309 que está a ser lançado aos testadores no canal Insider Dev do Windows 11.

Quando lançado, o misturador atualizado será localizado dentro das "Definições rápidas" na barra de tarefas do Windows, que podem ser acedidas clicando no ícone do Wi-Fi, volume, ou bateria. A Microsoft adicionou também um novo atalho de teclado ao Windows (Win + Ctrl + V) para abrir diretamente o misturador.

Este permite aos utilizadores alternar rapidamente entre as saídas de áudio (isto é, auscultadores, colunas, etc), bem como ajustar o volume das aplicações individualmente e alternar tecnologias de áudio espacial como Windows Sonic e Dolby Atmos.

O novo misturador de volume da Microsoft já tinha dado que falar

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar do novo misturador de volume. Antes do anúncio oficial da Microsoft, a funcionalidade já tinha sido descoberta dentro de uma flag experimental do Windows 11. Também pode parecer familiar a qualquer pessoa que tenha usado EarTrumpet - uma aplicação de controlo de volume para Windows, criada há quase cinco anos para "preencher uma série de lacunas na experiência de gestão de áudio no Windows 10".

Atualmente, não há nenhuma palavra sobre a data de lançamento pública para o misturador de volume do Windows. A Microsoft diz que nem sequer está disponível para todos os "Insiders" no canal Dev, permitindo à empresa monitorizar o feedback antes de tornar a funcionalidade mais amplamente disponível. Ainda assim, mais vale tarde do que nunca.

