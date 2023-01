O Windows 11 está em constante mudança e a Microsoft faz deste sistema uma plataforma de testes para novas interfaces e para novas funcionalidades. Estas acabam por ser promovidas como uma base em versões posteriores, melhorando assim a sua oferta.

Uma das mais recentes novidades encontradas nas últimas builds do Windows 11 veio mostrar uma nova interface de controlo na área do áudio. Esta traz muitas novidades, mas mostra claramente onde foi buscar inspiração, mostrando muito de uma app concorrente ao sistema da Microsoft.

Microsoft traz novidades ao Windows 11

Apesar de as interfaces do Windows 11, e mesmo versões anteriores, serem suficientes para controlar o sistema, há utilizadores que querem mais destas. Querem poder controlar novas opções e ter acesso a funcionalidades básicas e lógicas para estas áreas.

Isso acontece há já vários anos com o controlo do áudio, onde poderiam existir mudanças. Para dar uma resposta a este problema, vários programadores criaram apps alternativas e aqui encontramos o EarTrumpet como uma das melhores propostas para o campo do áudio.

Oh snap. Microsoft is catching up to EarTrumpet.

(Windows 11 Insider Build 25281, feature SoundOptions/42106010) pic.twitter.com/lgemXpE08j — Rafael Rivera (@WithinRafael) January 19, 2023

Uma nova interface de controlo do áudio

Do que podemos ver na interface dedicada ao áudio agora a ser testada, a inspiração foi clara e foram usados elementos desta app. Temos um controlo diferenciado de todos as fontes de áudio, bem como a possibilidade de controlar o áudio por app.

Esta é ainda uma mudança que está a ser testada pela Microsoft, de forma interna e não pública. Assim, não existe qualquer indicação se poderá chegar às versões do Windows 11 mais tarde ou se é apenas uma prova de conceito para ser usada mais tarde, mesmo que parcialmente.

Inspiração clara na concorrência direta

Como referimos, esta funcionalidade está ainda escondida, mas pode ser ativada. Basta ter presente a última build Insider e usar a ferramenta ViveTool. Bastará usar o comando vivetool /enable /id:42106010 numa janela do Terminal, com permissões de administrador.

Depois de vermos os separadores a chegar ao Notepad do Windows 11, esta poderá ser uma melhoria importante para o sistema da Microsoft. Esta será uma interface melhorada e com novas opções, centralizando todo o controlo da parte do áudio, mesmo que com uma inspiração clara na concorrência.