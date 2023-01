A Microsoft já deixou muito claro que quer melhorar o Windows 11 ed várias formas. Para além de se focar em mudar a interface deste sistema, tem ainda em curso alterações importantes para as apps que estão presentes e que nos habituámos a usar no dia a dia.

Para provar este último ponto temos a chegada de separadores ao explorador de ficheiros, algo que era pedido há muito e até já tinha sido testado. Este é um processo que continua agora, com a chegada deste novo elemento ao Notepad, para o tornar ainda melhor.

Notepad também já tem separadores no Windows 11

O Windows 11 é a prova de que a Microsoft ainda consegue inovar com o seu sistema e com as propostas que coloca neste. Desde que foi apresentado que tem mudado e conseguido cativar os utilizadores com todas as suas novidades.

A mais recente melhoria de peso não chega diretamente ao sistema da Microsoft, mas sim ao Notepad, uma das apps que mais tem mudado. Desta vez recebe os separadores, que têm estado a conquistar o seu espaço no Windows 11.

Microsoft traz novidade no programa Insider

A novidade chega com a última build do programa Insider e permite finalmente que vários ficheiros sejam abertos. Estes vão ser colocados em diferentes separadores e assim ser acedidos de forma diferenciada e com todas as funcionalidades que nos habituámos.

Há também novos atalhos de teclado para oferecer suporte à gestão de separadores, bem como algumas melhorias na gestão de ficheiros não gravados. Este último ponto garante funcionalidades como gerar automaticamente o nome do ficheiro/título do separador com base no conteúdo e um indicador atualizado de alterações não gravadas.

Há mais novidades nesta build do sistema

Além desta novidade, a última build do Windows 11 traz ainda algumas alterações às Definições. Esta área recebe mais opções de configuração, agora com a parte das definições gráficas a ter mudanças na sua interface. Há ainda alterações naturais e que trazem mais estabilidade ao sistema da Microsoft.

A chegada dos separadores ao Notepad do Windows 11 é um passo importante da Microsoft. Revela que esta novidade veio mesmo para ficar e que esta app, uma das mais antigas neste sistema, recebe uma atenção especial e ainda tem muito espaço para ser melhorada.