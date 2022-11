Quando apresentou a versão 22H2, a Microsoft prometeu novidades para muito breve no Windows 11. A atualização Moments 1 estava a ser terminada e ia mudar muito o que este sistema oferece aos utilizadores.

Esse momento chegou agora e esta atualização está finalmente disponível para ser instalada no Windows 11. Assim, é hora de ter os separadores, melhorias na barra de tarefas e muito mais neste sistema da Microsoft.

Moment 1 é a grande novidade a chegar

Com o Windows 11 a Microsoft mudou a forma como trata das atualizações do sistema. Estas deixam de acontecer 2 vezes por ano e assumem agora uma presença anual, recheadas depois com momentos de chegada de novidades que vão sendo desenvolvidas.

A atualização Moment 1 é a primeira prova disso mesmo e está agora disponível para ser instalada. Reúne algumas novidades e melhorias, algumas já esperadas há algum tempo. Um exemplo disso mesmo são os separadores no explorador de ficheiros, que finalmente chegam ao Windows 11.

Separadores finalmente no Windows 11

Ao mesmo tempo, nesta área, há mais novidades na barra lateral e na página inicial. Nesta última podemos ter agora pastas e ficheiros favoritos, para um acesso ainda mais rápido. Já a barra lateral foi arrumada e reorganizada.

Ainda nos separadores, estes permitem que sejam arrastados e largados ficheiros entre eles, tal como já podia ser feito entre janelas. Ao clicar numa pasta, esta pode também ser aberta diretamente neste novo formato acessível agora no Windows 11.

Há muitas mais novidades da Microsoft

Há também novidades importantes na barra de tarefas, que tem agora uma área para arrumar ícones que ultrapassem o tamanho máximo. Além disso, e a pedido de muitos, o gestor de tarefas pode finalmente ser aberto com o clicar do botão direito do rato.

Claro que há também muitas outras novidades menos visíveis ou que ainda não chegaram ao nosso país. A Microsoft garante que nas próximas semanas a Moment 1 vai estar disponível para todos os que têm já a versão 22H2 do Windows 11 instalada.