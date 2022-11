Todos os dias o Twitter parece mostrar novidades, que em muitos casos são alterações ao que estava já definido. Estas alterações confundem cada vez mais os utilizadores e mostram uma confusão anormal na sua gestão.

A forma como seria feita a verificação de contas era algo que estava já alterado, mas afinal não fica por aqui. Um novo marcador está a ser preparado e esta será, na verdade, uma segunda verificação, agora fora de qualquer pagamento.

As mudanças no Twitter são cada vez mais visíveis e surgem sem qualquer aviso prévio. Fazem parte da mudança e da nova liderança de Elon Musk, que acaba por parecer muito caótica, pelo menos nestes primeiros tempos em que está a assumir o papel de CEO.

Era um dado adquirido que a verificação de contas iria mudar, passando para dentro da subscrição premium da rede social. Ao ficar dentro do Twitter Blue havia a certeza de que seria um extra apenas acessível a quem pagasse os 8 dólares que agora vão ser cobrados.

Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures. — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Afinal, segundo o que revelou há pouco Esther Crawford, vai existir um segundo marcador, que irá ser usado também para verificar contas no Twitter. Esta responsável de desenvolvimentos da rede social de Elon Musk revelou na sua conta pessoal esta novidade, o que veio criar ainda mais confusão, visto ser um selo "Oficial".

Este segundo marcador irá ficar fora do Twitter Blue e como tão não necessitará de ser paga. A sua atribuição será também mais limitada, ficando apenas disponível a entidades e personalidades bem identificadas, com muitas das contas antes verificadas a perderem este estatuto.

The new Twitter Blue does not include ID verification – it’s an opt-in, paid subscription that offers a blue checkmark and access to select features. We’ll continue to experiment with ways to differentiate between account types. — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Esta parece não ser a única mudança a caminho para esta área. A gestora do Twitter revelou que há mais experiências a serem realizadas e que no futuro podem ser mostradas para as contas serem verificadas e diferenciadas.

Esta é apenas mais uma mudança que está a surgir dentro do Twitter. Não sabemos se terá sido mais uma exigência de Elon Musk ou uma resposta a muitos dos comentários que foram apresentados por conta desta mudança da verificação e do próprio Twitter Blue.