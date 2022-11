Nvidia contorna os EUA e cria chip gráfico que cumpre as sanções à China

Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos da América e a China são dois países com relações pouco ou nada amistosas. Como tal, o governo de Biden manteve e agravou algumas decisões do ex-presidente Donald Trump na aplicação de sanções e bloqueios ao território asiático.

Estas sanções não afetam apenas a China e a sua população, mas também as marcas que se vêem limitadas no lançamento dos seus produtos. Mas agora a Nvidia contornou as medidas dos EUA e criou um chip gráfico, desigando Nvidia A800, que cumpre as sanções aplicadas à China.

Nvidia cria o chip A800 que cumpre com as sanções à China

A Nvidia está interessada em manter os seus preciosos negócios na China e, como tal, está a mostrar que não se deixa afetar pelas duras imposições dos EUA ao país asiático. Neste sentido, a fabricante desenvolveu agora um novo chip gráfico, designado Nvidia A800, que cumpre com as sanções aplicadas pelo seu país à China.

Com as medidas restritivas, a Nvidia poderia vir a perder cerca de 400 milhões de dólares em vendas de chips e, claro está, não é uma possibilidade que lhe interesse. Este novo chip está então desenhado à medida para cumprir com todas as restrições e assim poder passar no pente fino do governo de Joe Biden.

O chip Nvidia A800 vai então ser um lançamento exclusivo na China e, no fundo, acaba por ser uma placa gráfica Nvidia A100 onde uma das diferenças é o NVLink de até 400 GB/s, uma diminuição dos 600 GB/s do modelo original. Este chip adaptado às sanções da China conta com 19,5 TFLOPs em FP32 e 9,7 TFLOPs em FP64.

O consumo mantém-se, quer na variante PCIe de 40 GB como na de 80 GB e o mesmo acontece na versão A800 SXM. As velocidades não foram especificadas, mas supõe-se que sejam as mesmas da GPU A100.

Esta posição não é exclusiva da Nvidia, pois outras marcas do setor estão também a levar a cabo alterações semelhantes nos seus produtos como forma de estes conseguirem estar no mercado chinês.