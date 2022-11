Apesar de ter começado como um serviço de troca de mensagens, baseado numa segurança acima do normal, o Signal tem crescido e melhorado de forma constante. As novidades são frequentes e agora há mais uma para os utilizadores.

Depois de muitos outros serviços terem abraçados as stories, é a vez do Signal ter esta novidade. A partir de agora, todos os que usam esta app de mensagens podem partilhar os seus vídeos e imagens, fazendo destes um verdadeiro diário para os seus contactos.

As Stories chegam agora ao Signal

Os últimos meses têm mostrado que as redes sociais estão mais empenhadas em trazer para os utilizadores aquilo que a concorrência desenvolve. A originalidade tem estado abaixo do esperado e é constante o surgir de novidades que todos já conhecemos.

É neste cenário que o Signal traz uma novidade para o seu serviço e para a sua app. Falamos das Stories, que permite aos utilizadores partilhar as suas fotografias e vídeos, de forma temporária e com quem entenderem.

Partilhar imagens e vídeos neste serviço

A chegada desta novidade acontece cerca de um mês depois dos testes na versão beta terem sido iniciados. Nesse momento o Signal revelou esta nova funcionalidade em todo o seu esplendor, mostrando de imediato as suas capacidades para os utilizadores.

Importante é ver que as Stories do Signal podem ser partilhada com todos os contactos do utilizador ou com quem for pretendido. Isso traz a possibilidade de envia para todos com quem teve uma conversa ou para contactos selecionados.

Mais que mensagens para quem aposta nesta proposta

Agora tudo fica disponível e pronto para ser usado, na versão dedicada aos dispositivos móveis (Android e iOS). As versões desktop e browser vão chegar em breve e ter as mesmas características que podem ser encontradas nas restantes versões das apps deste serviço.

Uma garantia que o Signal traz com esta novidade é a mesma segurança que tinha antes. As Stories vão ser cifradas da mesma forma que as mensagens e apenas podem ser acedidas por quem as partilhou ou recebeu essa partilha.