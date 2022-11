Depois de ser uma ferramenta essencial durante a pandemia e ganhar uma posição única no teletrabalho, o Zoom parece querer agora conquistar novas áreas. Cresceu de um serviço de videoconferência para ser agora uma suite de produtividade.

Estas novidades não chegam sozinhas e trazem consigo novas propostas de software. Assim, se quer um cliente de email e um calendário, é melhor testar o que a Zoom tem agora disponível para os utilizadores.

Poucos são os que não conhecem o Zoom e as suas ferramentas. Esta plataforma de videoconferência foi uma presença constante durante o confinamento e ganhou um estatuto único mesmo nos dias de hoje. Agora, e dando continuidade aos seus planos, apresentou várias novidades.

Cliente de email ou calendário? Há novidades

Para ter uma presença ainda mais próxima dos utilizadores, a Zoom apresentou agora duas novas aplicações, para serem usadas no dia a dia. Falamos de um cliente de email e de uma ferramenta de calendário, que vão estar por agora em testes públicos e acessíveis e a todos.

Algo que a Zoom destaca destas suas novas ferramentas é a possibilidade de usarem serviços de terceiros. Assim, tanto o cliente de email como o calendário podem ser ligados a outros serviços, podendo depois integrar-se também com o que a Zoom já oferece nas suas plataformas.

A Zoom também traz um novo serviço

Além destas novidades, a Zoom deu também mais um passo para ter uma presença ainda maior nas empresas e junto dos utilizadores. Assim, criou um serviço de email e outro de calendário, para suprir as necessidades que muitos têm atualmente.

Para além da integração com reuniões e outros serviços da própria Zoom, este oferece 15GB ou 100GB por utilizador, dependendo do plano escolhido. Claro que no caso do calendário todas as reuniões vão estar refletidas no agendamento e até nas gravações que forem feitas na plataforma.

Por agora estas novidades estão em testes, mas a Zoom espera ter a sua disponibilização aberta a todos de forma rápida. Este é mais um passo dado para aumentar ainda mais a oferta deste serviço que nos habituámos a usar, de forma quase natural.