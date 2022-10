Tal como outras apps de mensagens, o Signal tem estado a melhorar a sua oferta e a preparar novas funcionalidades para surgirem em breve. Estas seguem a mesma linha das atuais propostas e procuram garantir, acima de tudo, a segurança dos dados dos utilizadores.

Mas com outras propostas a mudarem e a darem novas funcionalidades, o Signal tem de seguir o mesmo caminho, ainda de que forma demasiado óbvia. É assim que vão surgir aqui as Stories, com a mesma função que já estamos habituados a ver noutros lados.

O Signal sempre foi conhecido como uma das melhores apps de mensagens que podemos ter nos nossos smartphones. A garantia de segurança e privacidade é algo que os utilizadores procuram e mais os preocupa nos dias de hoje.

Este serviço vem agora mostrar uma novidade que está a preparar. Falamos das suas Stories, que chegaram agora ao Signal para permitir aos utilizadores partilharem com os seus grupos ou contactos. Era uma novidade que já tinha sido vista, mas só agora chega para os primeiros testes.

Tal como outra qualquer rede social, com estas Stories o utilizador pode enviar uma imagem, um vídeo ou um texto para suas histórias e isso ficará visível para os seus contatos nas próximas 24 horas. Assim, com estas publicações efémeras, podem ser partilhadas mensagens mais gerais no Signal.

Da mesma forma, os contactos que receberem estas partilhas vão poder várias ações. Assim, estes podem voltar a partilhar estas Stories, reagir ou simplesmente responder, aumentando ainda mais a interação com esta novidade, tal como acontece em qualquer outro serviço ou rede social.

A novidade foi por anunciada agora nos fóruns oficiais do Signal e está disponível para quem quer testar a versão beta desta app, tanto no Android como no iOS. Em breve deverá ser alargada às versões estáveis e assim ficar acessível a todos os utilizadores.

Este é um passo que o Signal teria de dar eventualmente, mas mantendo a habitual segurança e privacidade. A grande maioria dos serviços e redes sociais está a seguir o caminho das Stories e a ter as suas versões próprias, com quase tudo igual no que é oferecido.