Apple poderá lançar dispositivos para competir com o Nest Hub e Echo Show

A Apple está numa reforçada maré de lançamentos desde o final de setembro do ano que passou. Foram os novo smartphones iPhone 14, os Apple Watch Series 8 e Ultra, os AirPods Pro 2, o iPad Pro com M2, os Macbooks com M2, o Mac mini com M2 e até o novo HomePod vem à cena. Cinco meses que colocaram muita tecnologia no mercado. Contudo, segundo rumores, a empresa não parou de criar outros produto para lançar num futuro próximo. O alvo será o segmento do Nest Hub e Echo Show.

Este seria um dispositivo doméstico inteligente "baseado no iPad" que funcionaria como um hub para controlar termostatos, luzes e sistemas de segurança. Claro, trazia o resto... Com ainda mais utilidade.

Novo dispositivo tipo iPad de balcão

Segundo a Bloomberg, a Apple está a trabalhar num dispositivo doméstico inteligente semelhante a um iPad concebido para competir com os produtos Echo Show da Amazon e Google Nest Hub. Seria "essencialmente um iPad de gama baixa" que funcionaria como um hub para controlar termostatos, luzes e sistemas de segurança, ao mesmo tempo que permitiria também conversas FaceTime.

As informações apontam ainda para a possibilidade deste gadget poder vir a ser colocado numa parede com recurso a clipes magnéticos ou posicionado mais como um dispositivo do tipo "hub" doméstico do que um iPad normal.

A empresa também discutiu a ideia de construir monitores domésticos inteligentes maiores do que os iPads, embora não haja outros detalhes sobre o assunto. Nenhum dos produtos para casas inteligentes estaria pronto até 2024, no mínimo.

Já surgiram antes rumores sobre potenciais expositores inteligentes da Apple. Em agosto passado, foi noticiado que a empresa tinha quatro dispositivos domésticos inteligentes nos seus laboratórios, incluindo um acessório de cozinha que combinava um iPad com um altifalante.

Estas informações apareceram no mesmo relatório publicado pelo jornalista Mark Gurman da Bloomberg. Nele, Gurman previu corretamente o novo modelo HomePod que chegou ontem.

A Apple está também a trabalhar numa nova versão da Apple TV, preparada para lançamento na primeira metade de 2024. Teria um processador mais rápido, mas o mesmo design que o modelo atual.

Apple quer entrar num segmento a ganhar tração

Os dispositivos domésticos inteligentes com ecrãs tácteis representam um segmento de mercado potencialmente lucrativo ainda largamente inexplorado pela Apple. A Amazon faz várias versões do seu Echo Show display, com preços que variam entre cerca de 30 dólares para o Echo Show 8 e 250 dólares para o Echo Show 15.

O Google tem o Nest Hub e o Nest Hub Max, com preços de 100 dólares e 229 dólares respetivamente.

A Apple acabou de fazer ontem uma atualização chave para a sua família smart home. Após o lançamento dos novos modelos MacBook Pro e Mac mini, lançou uma nova versão de 349 euros do seu HomePod maior, descontinuado no ano passado.

Destaca-se o facto de apresentar novas características de casa inteligente, juntamente com atualizações como áudio melhorado, um chip S7 e um preço mais baixo.

Estas incluem um sensor de temperatura e humidade incorporado, com uma funcionalidade de reconhecimento de sons que confere capacidade de monitorizar alarmes de fumo e monóxido de carbono e enviar um alerta para o iPhone do utilizador.

