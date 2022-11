Echo Show 8 da Amazon chega a Portugal com Alexa

Amazon lançou hoje que a versão internacional do novo Echo Show 8 que estará disponível em Portugal, com Alexa. Trata-se de um dispositivo com ecrã, que faz parte da família de dispositivos Echo.

O Echo Show 8 já está disponível em pré-venda por 129,99€.

O novo Echo Show 8 apresenta-se com um ecrã HD de 8 polegadas, uma câmara de 13 MP para videochamadas e novas funcionalidades personalizáveis, sendo que a versão internacional do Echo Show 8 vem trazer novas formas de aproveitar a experiência da Alexa.

Em Portugal, os clientes vão poder utilizar a Alexa em inglês (Estados Unidos) para aceder a notícias portuguesas e rádios locais, ter todo o tipo de informação local e algumas das funcionalidades mais conhecidas da Alexa, nomeadamente alarmes, meteorologia, smart home e chamadas de voz Alexa-to-Alexa.

O processador integrado é um octa-core MediaTek MT 8183, tem colunas duplas para reprodução de som em stereo. O Echo Show 8 prometa ainda ajudar a colocar as memórias em exibição, sendo possível utilizar o Amazon Photos para transformar o ecrã numa moldura digital.

É possível pedir para procurar uma série ou filme de um serviço de streaming como a Prime Video ou Netflix, ou pedir à Alexa para tocar a música preferida de serviços de streaming como a Amazon Music ou o Spotify. A Alexa também mostra playlists musicais ou recomendações baseadas nos streams da Amazon Music ou Spotify, fazendo com que seja mais fácil descobrir a próxima música ou artista preferido dos utilizadores.

É ainda possível gerir a smart home e controlar dispositivos compatíveis como lâmpadas, tomadas, câmaras e termostatos por ecrã ou voz. Também é possível aceder ao que se está a passar em casa de forma segura no Echo Show 8 através da aplicação da Alexa ou outros dispositivos Echo Show para controlar a casa a qualquer momento.

O Echo Show 8, segundo a Amazon, foi desenhado com a privacidade em mente e inclui múltiplos controlos de privacidade, incluindo controlos para o microfone e câmara e formas de tapar a câmara. Os utilizadores têm também a possibilidade de ver ou apagar as suas gravações de voz.

A Alexa Voice Service (AVS) permite aos criadores integrarem a Alexa diretamente nos seus produtos, trazendo a conveniência de controlar por voz qualquer dispositivo compatível. Empresas como a LG Electronics, a Bose e muitas outras, já usam ou tem planos para lançar produtos com integração da Alexa em Portugal, permitindo aos clientes aceder a um crescente número de funcionalidades da Alexa, integração na smart home e skills nos seus dispositivos preferidos.

Preços e Disponibilidade

A versão internacional do Echo Show 8 está disponível na cor carvão. As pré-encomendas começam hoje com os dispositivos a chegarem a casa dos clientes até janeiro de 2023. A versão internacional do Echo Show 8 vai custar 129,99€.

Echo Show 8