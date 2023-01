As principais redes sociais, nas quais se inclui o Instagram, têm estado a focar-se nos utilizadores e na forma como estes as usam. Há cada vez mais uma tendência para garantir que estes conseguem fazer pausas e não estarem permanentemente ligados.

A rede social dedicada às imagens da Meta tem agora uma novidade que vem reforçar neste campo. Chama-se Quiet Mode e garante que os utilizadores conseguem estar mais tempo longe do Instagram, mas sem perderem as novidades e as mensagens dos seus contactos.

Controlar o tempo no Instagram

Para impedir que os utilizadores estejam permanentemente ligados ao Instagram, esta rede social preparou algumas novidades. A mais importante destas é o Quiet Mode, que está a chegar. Com este modo, o utilizador deixa de receber notificações e de estar ativamente ligado a esta rede.

A ideia base para esta novidade é garantir ao utilizador uma forma fácil de colocar o Instagram em pausa e poder focar-se em outras tarefas. Em especial, a rede social quer que os jovens usem o Quiet Mode, pelo que será apresentada uma notificação a propor este modo sempre que estes excedam a utilização lógica.

Quiet Mode parece ser a solução

Ao ativar o Quiet Mode, o utilizador bloqueia as notificações, mas os seus contactos são também notificados. Caso sejam recebidas mensagens diretas, será apresentada uma resposta automática, a dar conta de que a resposta poderá chegar mais tarde.

Também haverá uma forma de ativar o Quiet Mode de forma automática e assim ter um maior controlo sobre o tempo que se passa no Instagram. Até uma notificação no estado do utilizador será mostrado, dando assim conta de que está ausente de forma consciente.

Mais ferramentas de mensagens para todos

A somar a esta novidade, o Instagram apresentou mais algumas ferramentas novas para os utilizadores explorarem. Temos a possibilidade de excluir publicações da lista das propostas, ferramentas de controlo parental mais robustas e a possibilidade de esconder comentários e mensagens com palavras específicas.

Estas novidades surgem depois do Instagram estar a ser criticado por não dar aos utilizadores mais ferramentas para estes poderem controlar a sua presença. Estas são essenciais e cada vez mais exigidas pelos utilizadores, que assim conseguem controlar-se de forma simples e rápida.