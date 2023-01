O Bluetooth está cada vez mais presente no dia a dia e o Android tem sabido explorar todas as oportunidades que isso traz. Para lá de permitir uma melhor interação entre dispositivos, garante ainda outras funcionalidades importantes.

Uma das mais recentes descobertas no sistema operativo móvel da Google vem trazer ainda mais utilidade ao Bluetooth. Vai permitir medir distâncias entre dispositivos e assim permitir que o Android possa (re)agir quando estes estão próximos.

Com o Android, a Google tem procurado trazer novidades e explorar o que a tecnologia mais recente tem para oferecer aos utilizadores. É desta forma que têm surgido muitas novidades neste sistema ao longo dos anos e com as novas versões lançadas.

A mais recente está ainda numa fase muito embrionária, mas promete trazer uma novidade importante para o Android. Quer permitir que os utilizadores possam saber a que distância estão os seus dispositivos e para isso usará o Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator).

Para isso vai criar uma API, chamada Bluetooth Distance Measurement, e que irá fazer a interação entre o Android e as apps, obtendo esta distância. Não terá uma precisão elevada, mas garantirá aos utilizadores uma noção de espaço importante.

Android is adding an API to measure the distance between devices using Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator). This won't be a super precise way to measure distance, but it should be good enough for features like "Watch Unlock."https://t.co/i52UfNjUzy