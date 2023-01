O Twitter está a fechar as suas portas e a criar uma verdadeira onda de caos nas apps que programadores criaram para usar esta rede social. Para lá de toda a confusão que tem vindo a acumular com questões e mudanças, resolveu bloquear o acesso à sua API.

Com uma justificação já apresentada, sabe-se agora que tudo terá mudado nesta área. O Twitter mudou as regras e agora simplesmente não permite que existam apps de terceiros para aceder e usar a rede social de Elon Musk.

Desde que o homem forte da Tesla e da Space X comprou o Twitter que esta rede social está a mudar de forma completa. São bem conhecidas as situações em que os utilizadores tiveram problemas e que desesperaram com a reação que foi tomada.

Agora chega ao final mais um caso, que afetou as apps de terceiros que estão a aceder ao Twitter. Estas perderam o acesso à rede, inicialmente sem uma razão, mas depois com uma resposta minima da rede social. Por fim, tudo foi conhecido, com uma simples mudança das regras de utilização.

Today marks the end of an era. Sadly, we've been forced to pull Twitterrific from both the iOS and Mac App Stores.



Twitter’s unexplained revocation of our API access has left the app with no path forward. Please read our blog for more information https://t.co/UZSdmqZtMD