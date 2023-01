Crise na indústria: produção de chips da TSMC pode cair 70% este ano

Não é novidade que a indústria está a atravessar uma fase menos boa. Para além da inflação económica, a tensão entre os EUA e a China afeta igualmente outras comunidades, como é o caso de Taiwan.

Recentemente revelámos que a Apple e AMD deveriam cortar em até 40% os pedidos à gigante TSMC e as mais recentes informações indicam que a produção da taiwanesa deverá cair em cerca de 70% neste ano de 2023.

Espera-se uma queda drástica na produção da TSMC em 2023

Os analistas já há algum tempo que não estimam um futuro risonho na industria liderada pela TSMC, prevendo assim que a produção e as vendas não corram tão bem como têm corrido até agora.

Recentemente informámos que a Samsung já teria parado 90% da sua produção total de chips de memória NAND Flash. E as últimas notícias avançam que do lado asiático, a TSMC irá parar cerca de 70% da sua produção de chips avançados de 5 nm em 2023. Dados mais específicos estimam que a produção da taiwanesa deve cair cerca de 75% neste primeiro trimestre e no segundo trimestre essa queda rondará os 70%.

Estes são sinais claros do cenário dramático que se passa no setor da indústria tecnológica e é uma realidade que vai afetar diretamente as empresas, o lançamento e a disponibilidade dos produtos no mercado e, consequentemente, afetará também os consumidores. As marcas mais lesadas com estes cortes na produção serão as maiores clientes da TSMC, como a Apple, AMD, Qualcomm, entre outras.

O processo de fabrico de 5 nm é aquele que traz os maiores benefícios atualmente para a TSMC. Portanto, consegue-se imaginar um bocadinho o que pode acontecer se a produção destes chips foi suspenso em larga escala, tal como se prevê que aconteça. Em termos gerais, podemos esperar que a indústria dos computadores, servidores, smartphones e consolas fique significativamente condicionada com esta situação.

Vamos assim continuar atentos a este assunto e aguardar por mais desenvolvimentos sobre o mesmo.