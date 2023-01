WhatsApp: Agora já todos vão poder enviar mensagens para si próprios

Há muitas formas de usar o WhatsApp para lá da simples troca de mensagens. Este serviço tem evoluído e trazido para os utilizadores novas ferramentas, que o elevam ainda mais e oferecem funcionalidades diferentes do esperado.

Uma das mais recentes é a possibilidade de enviar mensagens para si próprios, usando assim o WhatsApp como um bloco de notas. Esta estava limitada, mas agora foi aberta a todos os utilizadores, de forma massificada e pronta a ser explorada.

Não é complicado encontrar formas de explorar o WhatsApp para o usar com novas funcionalidades e funções para os utilizadores. Este serviço da Meta é constantemente atualizado e recebe novas funcionalidades que o elevam a novos níveis.

A mais recente novidade tinha sido já revelada e permite que qualquer utilizador envie mensagens para si próprio. Esta funcionalidade era já possível, mas obrigava o utilizador a alguns passos adicionais e que não eram simples.

Tudo fica agora mais fácil, com a presença deste contacto no topo da lista de qualquer utilizador. Basta iniciar uma nova conversa e o utilizador vai encontrar o seu contacto acessível rapidamente e pronto a receber mensagens do próprio.

Quando ao resto, basta enviar as mensagens, os links, as imagens ou os vídeos da mesma forma como fazem em qualquer conversa. Bastará escrever e aparece para ser lido mais tarde, como um bloco de notas do utilizador.

Também como qualquer outra conversa, os utilizadores podem ativar as mensagens temporárias, que se eliminam de forma automática. Bastará ao utilizador explorar o que está disponível e pode ser usado a qualquer momento nas mensagens próprias.

Este é mais um exemplo de como o WhatsApp pode ser usado para muito mais do que enviar e receber mensagens. Este boco de notas surge naturalmente, que tenha sido criado para tal, apenas elevando uma novidade que está agora finalmente alargada a todos os utilizadores de forma massiva.