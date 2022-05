Maioria dos leitores tem processadores Intel nos seus computadores

O mundo tecnológico também é marcado por algumas rivalidades entre marcas e produtos. E essa rivalidade sente-se cada vez mais entre os chips gráficos e de processamento sendo que, nestes últimos, a luta pelo poder está nas mãos da Intel e da AMD.

Assim, na nossa última questão semanal, quisemos saber qual a marca do processador que os nossos leitores têm no seu computador. Os resultados mostram uma inclinação clara para a Intel, mas vamos então conhecer todos os resultados.

Qual a fabricante do processador que tem no seu computador?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.548 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, verifica-se que a maioria dos leitores, com 63% dos votos, responderam que no seu computador têm um processador da marca Intel (1.609 votos). Por sua vez, 32% responderam que as suas máquinas são equipadas com um CPU da AMD (815 votos). Por fim, apenas 5% escolheu a opção "Outra", dizendo que tem um processador nos seus computadores que pertence a outra fabricante diferente destas duas últimas (124 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais.

Tal como é habitual, nos comentários ao artigo onde a questão foi colocada, as opiniões dos leitores dividem-se. Há quem indique não só a marca, como também o modelo e versão do processador que dá força às suas máquinas, onde também é indicado o M1 da Apple, e também há quem, para além disso, destaque algumas diferenças e preferências entre a Intel e a AMD.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora qual é a fabricante do processador que tem no seu computador.

