A expetativa está alta sobre aquilo que a Intel prepara para os novos processadores. A fabricante norte-americana tem que acompanhar cada vez mais as tendências pois, apesar de ainda ser líder, tem perdido terreno significativo para a rival AMD.

Desta forma a empresa prepara novos processadores Tiger Lake para computadores portáteis. E um recente leak revelou as especificações dos modelos Core i9-11900H, Core i7-11800H e Core i5-11400H.

Há uma competição cada vez mais apurada entre as fabricantes de processadores Intel e AMD. No entanto, recentemente questionámos os nossos leitores e a maioria diz que a AMD é a melhor neste segmento.

Por outro lado, a Intel vê também o processador M1 da Apple como uma possível ameaça. Assim, tem feito algumas publicações onde demonstra a superioridade do seu produto face ao SoC da maçã.

Desta forma, a Intel tem que dar a volta para trazer chips cada vez melhores para manter de forma segura a posição de liderança que ainda detém. E os novos processadores para portáteis vão certamente dar uma grande ajuda nesse objetivo.

Reveladas especificações de três novos processadores Intel Tiger Lake

As últimas informações divulgadas online, revelaram as especificações de três modelos dos processadores Intel Tiger Lake-H. Esses modelos são então o Core i9-11900H, Core i7-11800H e Core i5-11400H. Lembramos que estes processadores são para computadores portáteis e contam com um processo de fabrico SuperFin de 10 nanómetros e microarquitetura Willow Cove.

Intel Core i9-11900H

Este é o processador topo de gama desta linha. Segundo as informações, o chip terá 8 núcleos e 16 threads e uma frequência base de 2,10 GHz e 4,90 GHz em Turbo. Contará ainda com 45W de TDP. Em breve, a marca pode ainda lançar o modelo 10980HK com overclocking de 5,00 GHz.

Intel Core i7-11800H

Mais abaixo encontra-se o modelo Core i7-11800H também com 8 núcleos, 16 threads e uma frequência base de 1,90 GHz e Turbo de 4,60 GHz. Terá também 45W de TDP.

Intel Core i5-11400H

Por fim, este Core i5 da Intel terá 6 núcleos e 12 threads, mantendo o TDP de 45W. Consegue uma frequência base de 2,20 GHz, aumentando para 4,50 GHz em modo Turbo.

Todos estes processadores contarão com 64 GB de memória RAM DDR4, integrados em unidades de armazenamento com suporte até 4 TB de capacidade. Os primeiros computadores portáteis equipados com estes novos processadores devem chegar ao mercado já no segundo trimestre deste ano.