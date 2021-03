Primeiro tweet no Twitter está a ser leiloado! Já chegou aos 83 mil euros

O Twitter é uma das redes sociais mais populares do mundo. É verdade que em Portugal é ultrapassada por outras, como, por exemplo, Instagram, mas mesmo assim vai tendo muitos adeptos.

Uma das notícias recentes relativamente ao Twitter é o facto de o primeiro tweet estar agora a ser leiloado pelo lavor de 83 mil euros.

Twitter oferece certificado digital que permite reivindicar o tweet de 2006

Sim, leu bem! 83 mil euros pelo primeiro tweet na rede social Twitter! A mensagem foi escrita em março de 2006 pelo fundador da própria rede social, Jack Dorsey, e que agora está a ser vendida como obra de arte digital.

Como se pode ver no tweet, a mensagem apenas refere “just setting up my twttr”. À data da escrita deste artigo, o tweet tem mais de 8,5 mil comentários, foi partilhado quase 130 mil vezes e tem quase 150 mil “likes”.

O “leilão” de tal mensagem começou com um preço base de 2,5 mil dólares e rapidamente atingiu os 100 mil dólares. O vencedor do leilão receberá um certificado digital que permite reivindicar o tweet de 2006, no qual Dorsey escreveu “apenas a configurar o meu twttr”.

Esta rede social é muito utilizada para divulgar notícias e para criar novas tendências, geralmente identificáveis pelas suas hashtags.

De acordo com informações de 2020, o Facebook continua a ser a rede social dominante em Portugal, mas tem perdido terreno para redes como Instagram, WhatsApp ou TikTok, sobretudo entre as gerações mais jovens. A edição de 2020 do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”, produzido pela Marktest, revela que o Facebook é a rede com mais referências espontâneas entre os inquiridos, como 99,6% de respostas, quando se pergunta quais as redes que conhecem. Seguem-se o Instagram (87,4%) e o Twitter (60,1%).

