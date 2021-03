Recentemente a Huawei registou a patente de um smartphone com características pouco comuns. O equipamento mostrava ter então um segundo ecrã na parte traseira.

Agora, o designer HoiINDI colocou mãos à obra. E, com base nas informações da referida patente, criou imagens 3D de alta qualidade daquela que pode vir a ser a próxima grande aposta da marca chinesa.

A Huawei ainda está de mãos e pés atados em território norte-americano, o que acaba por afetar toda a restante indústria com a qual tem negócios. Esta é uma realidade dura que traz problemas de vários níveis à marca chinesa.

Mas a fabricante não baixa os braços e, mesmo com os obstáculos, tem mostrado esforço para inovar e trazer produtos interessantes e diferentes para o mercado.

Nesse sentido, recentemente a Huawei registou a patente de um smartphone com dois ecrãs. E agora já podemos ter uma ideia visual do que poderá estar para vir.

Divulgadas imagens do possível smartphone Huawei com dois ecrãs

Com base nas informações da patente, o designer HoiINDI recriou imagens 3D de alta qualidade deste smartphone da Huawei. Esta é, assim, uma forma de conseguirmos ter uma visualização aproximada daquilo que a marca chinesa poderá estar a preparar.

O ecrã principal é curvado nas laterais e conta com uma câmara frontal de selfies dupla. Mas o destaque vai, claro está, para o segundo ecrã que este equipamento possui.

Este segundo ecrã encontra-se na parte traseira, junto ao conjunto das câmaras fotográficas. Trata-se de um pequeno painel retangular, com dimensões semelhantes às do módulo das câmaras.

Espera-se que o ecrã adicional vá então exibir algumas informações constantes do ecrã principal. De acordo com as imagens, vemos por exemplo o wallpaper, o relógio e ainda o estado da percentagem da bateria do smartphone Huawei.

Por sua vez, o equipamento deverá contar com uma câmara traseira principal e ainda um periscópio para zoom ótico de alta qualidade.

Será que esta poderia ser uma boa aposta por parte da Huawei?

Leia também: