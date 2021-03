Quando se viu confrontada com todas as restrições e imposições do governo dos EUA, a Huawei tomou a decisão mais difícil e ao mesmo tempo a mais lógica. Is focar-se a criar o seu próprio ecossistema, com os seus serviços e as suas apps.

Esperava-se que este fosse um processo que demorasse muitos anos, mas a verdade é que de imediato começaram a surgir novidades. Depois de muitas novidades, surge agora a alternativa ao email da Google, na forma do Petal Mail. Este está prestes a ser lançado de forma global e o Pplware já o testou.

Novidades de peso da Huawei para breve

Os passos arrojados que foram tomados pela Huawei começam agora a dar frutos. A marca manteve-se firme e mostrou ao resto do mundo que podia dispensar o Android. a Google e todos os serviços que esta fornecia e que estavam barrados.

Depois do HarmonyOS, que está prestes a ser uma realidade, do Petal Maps, do Petal Search e de um crescimento único da AppGallery, há mais a chegar. A gigante chinesa resolveu dar mais um passo e tem já em testes o seu serviço de email, para competir e dispensar o Gmail.

Petal Mail, a alternativa ao Gmail

Depois de ter sido descoberto o registo da marca Petal Mail há algum tempo, surge agora a novidade que todos esperavam. Está finalmente disponível o endereço petalmail.com, onde os utilizadores podem registar já o seu novo endereço de email @petalmail.com.

Este serviço está por agora restrito ao território chinês, mas também apenas para testes iniciais e funcionais. Dos testes que o Pplware realizou, o serviço está plenamente funcional e mantém a aura minimalista que se esperava para uma solução destas.

Outra peça essencial dos seus serviços em breve

Apesar da interface não estar por agora num idioma acessível, é possível com relativa facilidade entender a forma de usar o Petal Mail. A somar a este serviço deverá em breve surgir também uma app dedicada e presente na AppGallery.

Resta esperar que a Huawei faça o lançamento oficial do Petal Mail e que o lance como mais um bloco dos seus já muitos serviços. Dada a quantidade de utilizadores que tem já, rapidamente será um sucesso, com aconteceu com todos os restantes serviços que apresentou.