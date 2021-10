A escassez de componentes é atualmente um dos grandes problemas mais abordados no mundo tecnológico. A pandemia foi a principal causadora desta situação que tem provocado grandes constrangimentos no setor, uma vez que afeta diversos mercados ao condicionar o envio dos equipamentos para as lojas.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se já deixou ou se viu impossibilitado de comprar algum equipamento tecnológico devido à escassez de componentes. Participe!

Já deixou de comprar algum equipamento devido à escassez de componentes?

Até antes do início da pandemia da COVID-19, a indústria de componentes funcionava dentro de um determinado padrão de normalidade. No entanto assim que o novo coronavírus se tornou num assunto mais sério, as fábricas e empresas no geral tiveram que tomar decisões duras em nome de um bem maior.

Desta forma, muitas fábricas fecharam portas e, consequentemente, deixaram de produzir os seus produtos. Por sua vez, outras acabaram por reduzir drasticamente a quantidade de trabalhadores em funções de forma a diminuir a probabilidade de contágios.

Assim, estas medidas contribuíram fortemente para uma quebra acentuada na produção enquanto que, ao mesmo tempo, aumentava exponencialmente a procura também devido à pandemia. Ou seja, as pessoas confinadas em casa, com teletrabalho, telescola e muito tempo livre procuraram massivamente equipamentos tecnológicos, especialmente computadores, smartphones, impressoras, consolas, entre outros. Em suma, aumentou a procura e diminuiu a oferta, o que resultou na escassez de chips.

O problema está a afetar diversos mercados, atingindo já 90% da produção de smartphones e algumas fabricantes de automóveis já encerraram mesmo a sua produção.

Desta forma, queremos então que nos diga se já deixou de comprar algum equipamento devido à escassez de componentes.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Já deixou de comprar algum equipamento devido à escassez de componentes? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.