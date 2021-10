Apple comemora o décimo aniversário da morte de Steve Jobs com homenagem na página inicial

Steven Paul Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, no dia 24 de fevereiro de 1955 e faleceu a 5 de outubro de 2011. A sua vida foi recheada de desafios que marcaram para sempre o mundo da tecnologia. Provavelmente foi um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico que influencia ainda hoje o mundo moderno. Esteve na criação daquela que é hoje umas das maiores empresas do mundo, a Apple.

A Apple comemora hoje o décimo aniversário da morte de Steve Jobs e deixou uma homenagem na página principal do seu site. Fotografias, um vídeo e citações, elaboram uma amostra do que foi a vida e a história deste visionário.

Steve Jobs morreu no dia 5 de outubro de 2011

Começando pelo início, Steve Jobs foi um inventor, empresário e magnata americano que gravitou no segmento da tecnologia e informática. Foi, sem dúvida, a sua participação como co-fundador, presidente e diretor-executivo da Apple que lhe trouxe os desafios que mudaram as pessoas. Algumas das suas criações acabaram por revolucionar alguns segmentos industriais.

Assim, foi pela sua mão que houve um desenvolvimento marcante no segmento dos computadores pessoais, nos filmes de animação, música, telefones, tablets e também nas publicações digitais.

Conforme sabemos, Jobs além de estar ligado à Apple, teve uma importante ação na empresa de animação por computação gráfica Pixar e foi o maior acionista individual da The Walt Disney Company.

A sua vida foi preenchida por desafios, com a tarefa de tornar as suas visões revolucionárias na facilidade das pessoas usarem os gadgets para melhorar a sua vida.

Steve morreu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos de idade, quando perdeu a batalha que travava contra um cancro pancreático.

Estou a procurar um lugar que necessite de muitas reformas e consertos, mas que tenha fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, construir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande experiência, muita energia, um pouco desta coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar do zero.

Jobs, de Wozniak a Cook

Corria o ano de 1976, no dia 1 de abril, quando Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne registavam a empresa Apple Computers INC. Esta empresa começou por desenvolver computadores pessoais e uma dos primeiros produtos de sucesso foi a série Apple II.

No início da década de 80, Steve estava entre os primeiros a perceber o potencial comercial da interface gráfica do utilizador guiada pelo rato, o que levou à criação do Macintosh.

Em 1985 foi "despedido" da Apple e fundou a NeXT, uma empresa de desenvolvimento de plataformas direcionadas aos mercados de educação superior e administração. Em 1996, o sucesso desta plataforma levou a que a Apple comprasse a NeXT e colocasse de novo Jobs na empresa que ajudou a fundar. Então, este visionário foi CEO da Apple de 1997 a 2011, ano em que anunciou a sua renúncia ao cargo, e recomendou para o substituir Tim Cook, o ainda CEO da Apple.

Produtos que mudaram o mundo da tecnologia e a vida das pessoas

A Apple tem já 46 anos de mercado e foi responsável por muitas tendências criadas pelos seus produtos e serviços. Os computadores pessoais, os Macintosh, com a interface simples usável com o rato foi o mote para o marcar de uma geração. Outras foram marcadas pelo iPod, depois por serviços de venda de música como o iTunes. O iPhone veio revolucionar o mundo das comunicações móveis e trazer uma dimensão que as pessoas adotaram de forma massiva.

Os Macs foram e são uma referência e quando o planeta seguia por um caminho diferente, Steve jobs apresentou aquele que ainda hoje é um produto ímpar, o iPad. Nascia assim o novo segmento dos tablets, que teria ADN do Apple Newton, que a empresa havia lançado, sem grande sucesso, em 1993.

Hoje, equipamentos como o iMac, Macbook, iPhone, iPad, Apple Watch ou os AirPods são dos mais populares do planeta e têm uma legião de utilizadores.

