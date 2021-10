Algo que a Apple tem vindo a praticar nos últimos anos é uma política de preços que garante que as vendas do iPhone não são alteradas. Estes não são smartphones baratos, mas que assim conseguem manter o seu nível de preço.

Após cada lançamento fica sempre a vontade de saber o valor real destes equipamentos, algo que apenas é calculado por estimativa. Este valor surgiu agora e coloca o custo do iPhone 13 Pro mais elevado que o modelo anterior. Ainda assim, a Apple conseguiu manter o preço.

Quanto custa produzir o novo iPhone 13 Pro?

Há sempre uma diferença grande entre o preço de produção e o valor de venda final de qualquer produto. Para além do custo dos materiais e da própria construção, há que contar com valores de transporte, marketing e I&D.

Os valores agora apresentados, calculados pela TechInsights, mostram o custo associado à produção do iPhone 13 Pro. Estes estão comparados com os valores do iPhone 12 Pro e do Samsung Galaxy S21+, colocando-o bem acima destes.

Mesmo mais caro, Apple manteve o preço

O valor que a TechInsights calculou para o custo de produção do iPhone 13 Pro foi 570 dólares. Este valor está 20 dólares acima dos 548 dólares apresentados no ano passado para o iPhone 12 Pro. O aumento do custo veio do SoC A15 Bionic, das melhorias nas câmaras, no ecrã ProMotion e da bateria maior.

Comparado com o Galaxy S21+, o valor de produção do iPhone 13 fica ainda mais elevado. A TechInsights calculou que o smartphone da Samsung terá um custo de produção que estará nos 508 dólares. Este é dos 3 o que tem o valor mais baixo.

iPhone 12 tinha uma diferença ainda maior

Esta diferença de valores entre os modelos do iPhone de um ano para o outro não é inédita. Já com o iPhone 12 e o iPhone 11 o cenário foi o mesmo. Na altura, a chegada do 5G, um SoC de 5nm e uma mudança de design colocaram o novo iPhone 21% mais caro que o modelo do ano anterior.

Antes da apresentação da linha do iPhone para este ano, vários rumores davam conta de que a Apple deveria aumentar o preço dos seus smartphones para compensar o aumento dos custos dos componentes. Isso acabou por não acontecer e o iPhone 13 acabou por manter o preço face aos anos anteriores.