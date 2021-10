Prepare-se para o outono com novos gadgets e até meios de transporte

O outono traz consigo uma nova fase para as famílias. Costuma-se falar em recomeço e, este ano, essa palavra ganha ainda mais importância. As empresas, por norma, trazem também muitas novidades para a nova temporada e as lojas oferecem grandes descontos.

Para se preparar para o outono, deixamos como sugestão alguns gadgets e até forma alternativas de meios de transporte.

Limpeza eficiente e inteligente

Aspirador vertical VIOMI A9

O VIOMI A9 é um aspirador vertical de baixo custo, com uma potência de 400W e um poder de sucção de 23000Pa. A escova é rotativa, garantindo, além de uma aspiração potente uma maior limpeza.

Tem quatro combinações diferentes de cabeças de aspiração, adaptando-se, portanto, a diferentes cenários. Seja o chão, o pó dos móveis, os sofás ou os estofos do carro, até aos cantos mais estreitos.

O aspirador vertical VIOMI A9 está disponível por cerca de 120€, utilizando o código de desconto VIOMIA9DF. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

VIOMI A9

Robô aspirador VIOMI SE

O Viomi SE é uma opção inteligente, com mapeamento por pisos e que inclui tanque de água para uma limpeza mais profunda. Tem um poder de sucção 2200Pa máximo, que pode ser ajustado dependendo do tipo de sujidade, através da app. Com o modo de limpeza com mopa, o robô em vez de fazer uma passagem linear, faz um percurso em Y, garantindo maior eficácia.

A autonomia média deste aspirador, permite uma utilização de cerca de 150 minutos, o que significa uma limpeza de cerca de 200 metros quadrados. Terminada a limpeza, o aspirador volta à base de carregamento. Caso a bateria se esgote antes, então o robô vai carregar e no fim volta à tarefa do ponto onde tinha ficado.

O robô aspirador VIOMI SE está disponível por apenas 170€, com o código de desconto VIOMISEDF.

VIOMI SE

Robô aspirador Roborock S7

O robô aspirador Roborock S7, lançado recentemente, é o mais avançado até agora lançado pela marca. Face às habituais características deste tipo de aspirador, o Roborock S7 tem uma mopa vibratória, com 3000 oscilações por minuto, conseguindo com isso fazer o efeito de esfregar o chão, sob uma pressão de 600 g.

Tem um depósito para lixo de 470 ml e um depósito de água 300 ml, suficiente para limpar 200 metros quadrados com a mopa.

Tem naturalmente radar LIDAR para mapeamento do espaço circundante e gestão inteligente da limpeza. Tem um sensor ultrassónico para deteção de carpetes ou tapetes e, quando tal acontece, a mopa sobe 5 mm para que a todo o espaço seja limpo de uma só vez. Suporta múltiplos pisos.

O aspirador Roborock S7 está disponível por 486€ com o código S7OVER5. O envio é gratuito e feito a partir da Europa. Se comprar uma das primeiras 40 unidades durante a promoção, receberá gratuitamente os earbuds QCY T8.

Roborock S7

Entretenimento

Consola retro ANBERNIC RG351P 64GB

O universo das consolas portáteis tem grandes nomes associados, no entanto, não serão acessíveis a todos. A RG351P é uma consola com sistema operativo Linux com emuladores para as mais populares consolas de jogos em diferentes formatos, tem uma bateria de 3500 mAh que proporcionará uma autonomia de até 8 horas.

Os controlos são os comuns de uma consola, e conta ainda com duas portas OTG e um jack de áudio de 3,5mm.

A consola retro ANBERNIC RG351P está disponível por cerca de 70€, com o código 5XCIZRS6, enviada a partir de Espanha.

ANBERNIC RG351P

Coluna bluetooth Tronsmart T6 Pro

A Tronsmart T6 Pro é uma coluna portátil que integra bluetooth 5.0 e tem dois altifalantes de 57mm a 45W. Inclui tecnologia SoundPulse e TWS podendo ser ligada a outra coluna para reprodução de som em stereo.

Sendo portátil, vem com uma bateria que proporcionará até 24 horas de reprodução de música e é à prova de água com certificado IPX6.

A coluna bluetooth Tronsmart T6 Pro está disponível por cerca de 47€ (código GKBTSES20) com envio rápido e gratuito a partir de Espanha.

Tronsmart T6 Pro

Transporte ecológico

Trotinete elétrica NIUBILITY N2

A trotinete Niubility N2 é então elétrica e conta com um motor de 350W. Assim, será possível atingir uma velocidade máxima de 25 km/h e subir inclinações de até 25º. Além disso, a sua bateria permite atingir entre 27 a 30 km.

O peso máximo que suporta são 120 kg e é indicado para pessoas com altura entre 1,20 e 2 metros, já que o guiador é ajustável.

As rodas são de 10 polegadas e a trotinete pesa 14 kg. Além disso, é dobrável, podendo ser transportada facilmente e arrumada em qualquer lugar.

No guiador existe um pequeno painel LED com indicação da bateria, quilómetros percorridos e velocidade instantânea. O travão de disco está posicionado no lado esquerdo do guiador. Na base da trotinete, há também um suporte para pousar o pé durante as deslocações.

A trotinete NIUBILITY N2 está disponível por apenas 239€, com o código GKB901S, com envio gratuito a partir da Europa.

NIUBILITY N2

Trotinete elétrica Kugoo Kirin S1 Pro

A Kugoo S1 Pro tem um motor de 350W, colocado na roda da frente, e atinge uma velocidade máxima de 30km/h (36km/h a descer). A bateria está colocada na base, com uma capacidade de 7,5 Ah. A sua autonomia ronda os 25~30 km.

A S1 Pro pesa 11 kg e suporta até um peso de 120 kg. Nesse sentido, naturalmente que os amortecedores foram pensados tendo em conta este peso, mas não têm afinação. Existe um amortecedor na roda da frente e outro na roda de trás.

As rodas são de 8”, com pneus maciços perfurados lateralmente, para ajudar na adaptação ao piso. O guiador é regulável em altura, de 93 cm a 116 cm, com os punhos rebatíveis para permitirem melhor arrumação.

A trotinete Kugoo Kirin S1 Pro custa apenas 279€, usando o código NNNINFLUENCER.

Kugoo Kirin S1 Pro