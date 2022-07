Intel sofre queda na receita de 22% e confirma que vai aumentar o preço dos processadores

Com o custo de vida a aumentar em praticamente todos os pontos do mundo, especialmente devido à inflação económica que se faz sentir, será de esperar que o aumento do preço dos produtos seja transversal a praticamente todos os setores. Entre eles, claro está, o tecnológico.

Como tal, se há uns dias surgiu a informação de que a Intel poderia aumentar o preço dos seus processadores e de outros chips, agora a gigante californiana confirmou que esse aumento vai mesmo acontecer já no quatro trimestre de 2022. E este anúncio acontece num momento em que a marca apresenta uma queda de 22% na receita do segundo trimestre.

Intel vai mesmo subir o preço dos seus processadores

Depois das fortes suspeitas, a Intel acabou por confirmar que vai então aumentar o preço dos seus processadores e de outros componentes nos últimos meses deste ano de 2022. A confirmação aconteceu recentemente, quando a empresa de Pat Gelsinger apresentou os seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2022.

Nesses mesmos resultados, verifica-se que a empresa sofreu uma queda na receita na ordem dos 22% comparativamente ao mesmo período do ano passado. Nos últimos três meses, a empresa arrecadou uma receita de 15.300 milhões de dólares, um valor que fica abaixo dos 19.600 milhões de dólares obtidos no segundo trimestre de 2021. Para além disso, o sua fundição Intel Foundry Services também viu a sua receita cair 54%. Portanto, a Intel não está a atravessar uma boa fase, embora os novos processadores Core Raptor Lake da 13ª geração e as placas gráficas Arc Alchemist possam ajudar a alterar este cenário.

Mas para tentar lidar com este resultado, a fabricante vai então aumentar o preço dos seus componentes, incluindo os processadores que é o setor onde é líder indiscutível. Tal acontece essencialmente porque os custos de produção também estão a aumentar, a escassez global de chips ainda está bem presente e a inflação tem sido a última gota para estas tomadas de decisão.

De acordo com David Zinsnet, Diretor Financeiro da Intel:

Teremos um bom conjunto de produtos lançados ao longo do segundo semestre do ano. Mas estamos a aumentar os preços, e os preços entram em vigor geralmente no quatro trimestre.

Assim sendo, este aumento deverá afetar vários equipamentos, incluindo os processadores de servidores e os processadores domésticos para jogos Intel Core. Estima-se que o aumento ronde os 10% ou os 20%. Ainda não se sabe ao certo de que preços estamos a falar, mas possivelmente que no início do quarto trimestre, que começa em outubro, essas dúvidas já estejam dissipadas.

Desta forma, caso estejam a pensar adquiri um dos novos processadores da próxima geração da empresa, comecem a preparar a carteira para desembolsar um pouco mais.