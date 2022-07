Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para agosto

O verão está no seu auge e as altas temperaturas fazem-se sentir. Neste mês muitas famílias vão de férias, mas certamente que a Netflix as acompanha, fazendo assim parte das suas atividades de lazer.

Dia 1 - Carter: A Vida é Dura

Quando o seu irmão é morto "acidentalmente", o sicário Carter regressa a casa para se reconciliar com o passado, mas cedo prefere a retribuição à redenção.

Dia 3 - Trainwreck: Woodstock 99'

Em 1969, o Woodstock prometeu música e paz, mas a sua reedição de 1999 resultou em dias de ira, revolta e danos reais. Como foi possível ter corrido terrivelmente mal?

Dia 3 - Que Culpa tem o Carma?

Quando a sua irmã mais nova e a sua paixão do liceu ficam noivos, Sara tem de descobrir se a sua suposta má sorte é a realmente culpada dos seus infortúnios.

Dia 4 - Temporada de Casamentos

Pressionados pelos pais a casar, Asha e Ravi fingem andar juntos durante um verão de casamentos, mas o logro dá para o torto quando os sentimentos começam a despontar.

Dia 5 - Carter

Um homem acorda sem memória e embarca numa missão de resgate repleta de perigos, enquanto é orientado pela voz misteriosa de um dispositivo colocado no seu ouvido.

Dia 5 - Sandman

Após anos de cativeiro, Morfeu - O Senhor dos Sonhos - parte numa viagem através de vários mundos para encontrar o que lhe foi roubado e recuperar o seu poder.

Dia 9 - Acabei de Matar o meu Pai

Anthony Templet sempre admitiu ter matado o pai a tiro, mas as suas motivações constituem uma questão complexa com implicações que não se restringem a uma só família.

Dia 10 - Locke & Key T3

Nesta série sobrenatural com Emilia Jones e Connor Jessup, os irmãos Locke abrem as portas para a magia, o mistério e o perigo.

Dia 11 - Dota: Dragon's Blood 3

Nesta épica série de anime e fantasia, baseada no conhecido jogo online, um Dragon Knight atormentado, mas corajoso, tem de usar o poder do dragão para para travar um demónio.

Dia 12 - Eu Nunca... T3

Esta é uma comédia dramática adolescente criada por Mindy Kaling e que já cativou milhares de jovens no mundo inteiro.

Dia 12 - 13: O Musical

Depois do divórcio dos pais, um menino inteligente muda-se de Nova Iorque para o Indiana determinado a organizar o melhor Bat Mitzvah de sempre.

Dia 12 - Turno de Dia

Um caçador de vampiros de Los Angeles tem uma semana para arranjar dinheiro para pagar os estudos e o aparelho da filha. Tentar ganhar a vida pode ser o fim dele.

Dia 17 - Dois Caminhos

Na noite da licenciatura, a vida de Natalie diverge em realidades paralelas depois de fazer um teste de gravidez. O que será que a vida e o amor lhe reservam?

Dia 17 - Royalteen

Uma adolescente tenta esconder o seu passado de escândalos e um grande segredo quando começa a viver um romance improvável com um príncipe herdeiro.

Dia 18 - Tekken Bloodline

Se é fã do popular jogo Tekken, então não vai poder perder esta série de animação que tem estreia marcada para o dia 18 de agosto.

Dia 18 - Em que Pensam os Gatos

Neste documentário cativante e adorável, especialistas em gatos mergulham na mente dos felinos e revelam as verdadeiras capacidades deste animal de estimação.

Dia 19 - Mais 365 dias

Este é o terceiro filme da popular erótica saga da Netflix, e que poderá ver a partir do dia 19 do próximo mês.

Dia 19 - Glow Up T4

Neste emocionante programa, os concorrentes enfrentam coloridos desafios para tentarem ganhar uma oportunidade única na competitiva indústria da maquilhagem.

Dia 20 - Fullmetal Alchemist: A Vingança de Scar

Nesta sequela do primeiro filme, os irmãos Eric têm de enfrentar o seu maior adversário até agora: um assassino em série solitário com uma grande cicatriz na testa.

Dia 24 - Queer Eye: Brasil

Nesta série, os cinco fabulosos do Brasil aplicam os seus conhecimentos de bem-estar, estilo, beleza, design e cultura para transformar as vidas dos heróis do dia-a-dia.

Dia 26 - Pai de Folga

Com a família fora, um pai caseiro aproveita o seu primeiro momento em anos numa mega aventura selvagem de aniversário com um antigo amigo.

