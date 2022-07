Não recebe notificações no iPhone? Tente estas soluções

Hoje em dia, perder um telefonema ou e-mail importante pode ser bastante frustrante, principalmente quando sabe que tem o seu iPhone consigo - mas por alguma razão, este não o está a notificar de nada. Felizmente, há uma variedade de soluções para resolver os problemas de notificação do iPhone.

Portanto, conheça hoje 4 soluções que deve experimentar caso não esteja a receber notificações no seu iPhone.

1. Reinicie o seu iPhone

A primeira coisa que deve sempre fazer se tiver um problema com o seu iPhone é reiniciá-lo. Para isso, basta procurar o seu modelo neste guia da Apple e efetuar os passos nele referidos.

Caso o problema persista, tente as soluções abaixo.

2. Certifique-se de que as notificações estão ativadas

Por vezes, a razão pela qual não está a receber notificações pode ser simplesmente porque, de alguma forma, as desligou. Veja aqui como verificar se as suas notificações estão ativadas:

1. Aceda às "Definições".

2. Clique em "Notificações".

3. Clique em "Pré-visualizações" no topo.

4. De seguida, selecione "Sempre" para receber notificações, mesmo que o seu iPhone esteja bloqueado.

5. Para se certificar de que as notificações estão ligadas para uma aplicação específica, vá ao menu de "Notificações" e selecione a aplicação que deseja verificar.

6. Nas definições de notificação da aplicação, verá a opção "Permitir notificações" que deve ativar ou desativar conforme o pretendido.

3. Ligue o seu iPhone à Internet

Algumas aplicações requerem acesso à Internet para receber notificações. Veja aqui como assegurar-se de que o tem:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique em "Wi-Fi" e verifique se está ativado.

3. Alternativamente, clique em "Rede móvel" e verifique se está ativada.

4. Reponha as definições do seu iPhone

Esta deve ser vista como a última opção caso todas as outras falhem. A reposição de todas as definições do seu iPhone apagará todas as suas redes Wi-Fi, preferências e palavras-passe. No entanto, os seus dados pessoais, como mensagens de texto, fotografias e aplicações, serão mantidos intactos.

1. Aceda às "Definições".

2. Nas definições, clique em "Geral".

3. Na parte inferior do menu "Geral", clique em "Transferir ou repor o iPhone".

4. Clique em "Repor".

5. No pop-up que aparecer, clique em "Repor todas as definições".

6. Finalmente, introduza o seu código de acesso (o utilizado para desbloquear o iPhone).

Se nenhuma destas soluções resolver o seu problema, o seu iPhone poderá ter um problema mais grave. Tente levá-lo à Apple para ver o que eles têm a dizer.

