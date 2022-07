Android está a perder utilizadores para o iPhone

Existem modelos de Android e de iOS para todos os gostos e a qualidade é, conforme vemos diariamente, discutível e depende, largas vezes, da preferência de cada um. Apesar disso, há cada vez mais utilizadores a trocar o primeiro pelo iPhone.

A lealdade e satisfação dos clientes são razões apontadas para o sucesso.

No último trimestre, comparativamente ao mesmo período do ano passado, a Apple registou um aumento de 2 % nas suas receitas. Segundo a empresa, esta melhoria é resultado de um enorme número de (conforme apelida) switchers do iPhone.

Para a Apple, o termo switchers designa os utilizadores de Android que trocaram esse sistema operativo pelo do iPhone. Esta troca que muitos fizeram nos últimos tempos desempenhou um papel importante nos resultados da empresa de Cupertino.

Contrariamente ao que se possa interpretar, Tim Cook esclareceu que esta troca não significa que o Android está a perder relevância. Para ele, significa apenas que há mais pessoas interessadas no iPhone.

E a base instalada ativa do iPhone atingiu um novo recorde em todas as geografias, como resultado deste nível de desempenho de vendas combinado com uma lealdade inigualável dos clientes. De facto, o último inquérito aos consumidores dos EUA de 451 Research indica uma satisfação de 98 % dos clientes do iPhone. Atraímos também um número recorde de trocadores para o trimestre de junho, com um forte crescimento anual de dois dígitos.

Esclareceu Luca Maestri, Chief Financial Officer da Apple.

De acordo com Tim Cook, a adoção do iPhone tem sido motivada pela tecnologia 5G e, indo ao encontro daquilo que Maestri disse, pelo elevado nível de satisfação dos clientes. Aliás, Cook explicou que as empresas devem focar-se em trabalhar a lealdade e a satisfação do cliente.

Conforme adiantamos há uns dias, o iPhone aumentou as suas receitas em cerca de 3 %, atingindo os 40,67 mil milhões de dólares.

