Os resultados trimestrais das grandes empresas tecnológicas têm estado muito abaixo do esperado e esperava-se que a Apple seguisse parte desta tendência. Continua a haver muitas restrições nas cadeias de distribuição e o mercado tem reagido de forma anormal.

A dúvida ficou agora esclarecida e os resultados da Apple superaram todas as previsões. A gigante de Cupertino não ficou alheia a todos os problemas, mas ainda conseguiu mostrar crescimento e bater mais um recorde num trimestre.

Foi há pouco que a Apple anunciou os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2022, que terminou em 25 de junho de 2022. A empresa registou um recorde de receita no trimestre de junho de 83 mil milhões de dólares, um aumento de 2% ano a ano.

No campo dos lucros, a Apple revelou que estes ficaram pelos 19,4 mil milhões de dólares. Isto representa uma quebra de quase 10%, o que acaba por ser algo positivo, visto ser esperado que a quebra fosse muito mais acentuada.

Numa vertente mais prática, a Apple revelou que o iPhone aumentou as suas receitas em cerca de 3%, atingindo os 40,67 mil milhões de dólares. Este é mais um exemplo dos bons valores da Apple para o trimestre, tendo ficado acima das expetativas.

Outra área que teve um desempenho positivo no trimestre foi a dos Serviços, que tem tido resultados muito elevado ao longo dos últimos trimestres. Esta atingiu agora os 19,6 mil milhões de dólares, o que representa uma subida de 12%, um pouco abaixo do esperado.

Na vertente menos positiva dos números do trimestre da Apple estão algumas áreas. Aqui temos os computadores Mac, que caíram 10%, ficando nos 7,38 mil milhões e o iPad, que reduziu 2% e ficou nos 7,22 mil milhões. A categoria "Outros produtos", onde está o Apple Watch e os AirPods caiu 8% para 8,08 mil milhões. No caso do Mac e do iPad, problemas logísticos levaram a que não houvesse equipamentos suficiente para satisfazer a procura, o que levou à quebra.

Estes valores revelados po Tim Cook, o CEO da Apple, durante a apresentação revelaram muito sobre o último trimestre da empresa. Durante essa conferência, o representante máximo da Apple salientou o momento difícil que o mercado está a atravessar, mesmo com os bons resultados revelados.