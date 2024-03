Apple lançou o macOS Sonoma 14.4, watchOS 10.4 e muito mais

Estas versões ficaram para trás no lançamento final que aconteceu há dois dias. No entanto, os sistemas operativos macOS Sonoma 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 e HomePod 17.4 estão agora disponíveis para todos.

Tal como estava já previsto, a Apple acaba de lançar as versões finais dos seus sistemas operativos para a Apple TV, computadores Mac, colunas HomePod e Apple Wach.

O que há de novo no watchOS 10.4?

O watchOS 10.4 inclui novas funcionalidades, melhorias e correções de erros:

A definição “Tocar para mostrar notificação completa” permite agora expandir uma notificação com um duplo toque.

Para usar Apple Pay com a opção “Confirmar com AssistiveTouch” é necessário um código para segurança adicional e a opção de carregar duas vezes no botão lateral não é suportada.

Resolução de um problema que faz com que alguns utilizadores recebam toques falsos no ecrã.

Resolução de um problema que impede a sincronização de contactos com o Apple Watch para alguns utilizadores.

O que há de novo no macOS Sonoma 14.4?

O macOS Sonoma 14.4 apresenta novas funcionalidades, correções de erros e atualizações de segurança para o seu Mac:

Novos emojis de cogumelo, fénix, lima, corrente partida e cabeças a abanar estão agora disponíveis no teclado de emojis 18 emojis de pessoas e de corpos que viram na direção oposta



Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

Podcasts O texto dos episódios pode ser lido na íntegra, procurado por uma palavra ou frase, clicado para reproduzir a partir de um ponto específico e utilizado com funcionalidades de acessibilidade, como Tamanho do texto, Aumentar contraste e VoiceOver

As Atualizações Empresariais em Mensagens para Empresas permitem-lhe receber atualizações que tenha aceite, como o estado das encomendas, notificações de voos, alertas de fraude ou outras transações de empresas de confiança.

O que há de novo no HomePod 17.4?

Tal como foi referido há dias, o HomePod Software 17.4 remove o menu Serviço padrão nas definições da aplicação Casa. Os utilizadores não poderão mais escolher uma app específica para trabalhar com a Siri. No entanto, isso não significa que a Apple esteja a remover a integração de aplicações de terceiros com a Siri no HomePod.

Em vez disso, a Apple diz que a atualização permite que a Siri "aprenda o seu serviço de multimédia preferido" quando o utilizador pede à assistente virtual para reproduzir uma música ou podcast. Por outras palavras, o HomePod agora escolherá automaticamente uma app para reproduzir a música, com base no seu uso.