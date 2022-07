Twitter está a testar opções de status para acompanhar as publicações

As redes sociais estão em constate atualização e as novas funcionalidades nem sempre agradam aos utilizadores. Exemplo disso é a possibilidade de um utilizador definir o status aquando da publicação de um tweet.

Embora esteja apenas em testes, o recurso já está a ser rejeitado pelos utilizadores.

Desde há muito tempo que o Facebook permite que os utilizadores acompanhem uma publicação com o status, permitindo-lhes descrever o seu estado de espírito, por exemplo. Agora, o Twitter parece estar a testar uma funcionalidade semelhante.

Conforme revelou o Gizmodo, caso os seus sentimentos se alinhem com as opções oferecidas pelo Twitter, o utilizador poderá descrever à Internet como se sente, através do status. O conceito foi revelado numa fuga de informação, no início deste ano, e parece estar a concretizar-se agora.

Durante um tempo limitado, estamos a testar uma funcionalidade que lhe permite adicionar um status de uma lista pré-determinada aos seus tweets para fornecer mais contexto aos seus seguidores.

Disse o Twitter, ao Gizmodo, numa declaração.

Nos últimos meses, o Twitter tem mencionado e começado a testar algumas funcionalidades novas que não são do agrado dos utilizadores. Juntando-se à lista, este recurso do status também não tem sido bem recebido.

De acordo com algumas imagens, esta funcionalidade em testes permite que os utilizadores adicionem um emoji e uma frase curta às publicações, com o objetivo de descrever, conforme o nome indica, o seu status, de entre os 16 pré-definidos.

Para um dos redatores do Gizmodo, a definição de status é “completamente desinteressante”. Além disso, considera que as publicações feitas através do Twitter são autoexplicativas, não precisando de ser acompanhadas por um estado.

Leia também: