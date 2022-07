Apple lançou a beta 4 do watchOS 9 para programadores

Depois da Apple ter lançado esta quarta feira novas versões dos seus sistemas operativos iOS, iPadOS, tvOS e macOS, faltou à chamada o watchOS 9. Agora, finalmente estão todos na quarta versão beta do novo software.

Algumas novidades estão a aparecer, tal como deixamos aqui referidas.

Para instalar o ‌‌watchOS 9‌, os programadores precisarão descarregar o perfil de configuração do Apple Developer Center. Uma vez instalado, o ‌ watchOS 9 pode ser descarregado através da app Watch no iPhone.

Dentro da app os utilizadores poderão ir a Definições > Atualização de software. Para atualizar para um novo software, um Apple Watch precisa ter 50% de duração da bateria, deve ser colocado no carregador e precisa estar ao alcance do ‌‌iPhone‌‌.

O que há de novo?

O ‌watchOS 9‌ apresenta quatro novos mostradores de relógio, incluindo Lunar, diversão, Metropolitano e Astronomia, além de incluir atualizações para alguns mostradores e complicações existentes.

A aplicação de ECG agora suporta o histórico da fibrilhação auricular para monitorizar há quanto tempo uma pessoa está em fibrilação auricular.

O recurso de rastreio do sono agora inclui estágios de sono, permitindo que o Apple Watch monitorize quando os utilizadores estão em sono REM, essencial ou Profundo, e a Apple adicionou uma app de medicamentos.

A aplicação Medicação permite que os utilizadores façam a gestão e acompanhamento da toma dos seus medicamentos, vitaminas e suplementos. Traz lembretes quando for a hora de tomá-los.

As atualizações d a aplicação treino adicionam treinos personalizados e melhorias para corredores, triatletas e nadadores. Os treinos Fitness+ agora suportam streaming para determinadas TVs de terceiros para quem não tem uma Apple TV e as notificações foram redesenhadas para serem menos intrusivas quando a tela do relógio está ativa.

Outros novos recursos incluem uma API CallKit que permite que chamadas VOIP sejam atendidas no Apple Watch, Apple Watch Mirroring para controlar o Apple Watch com um ‌iPhone‌, Quick Actions para fazer mais com um gesto de pinça dupla e atualizações para os aplicativos Lembretes e Calendário.