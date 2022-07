A Mi Band 7 vem seguir o caminho que a Xiaomi trilhou com os modelos anteriores, quer em termos de usabilidade, quer em termos de funções. Esta garante novas funcionalidades e melhorias, que os utilizadores apreciam e usam agora por mais tempo.

Com a Mi Band 7 já no mercado e no pulso de muitos utilizadores, a Xiaomi já está a apostar em criar novidades para a reforçar de imediato. Uma nova atualização traz um conjunto de melhorias que eram pedidas e que finalmente ficam acessíveis a todos.

Novidades a chegar à Mi Band 7

Zepp Life e fazer a instalação, que é rápida e muito simples, como é normal.

Que traz de novo esta atualização

As novidades que esta atualização traz dividem-se em várias categorias e em várias áreas da smartband. A primeira dela é mesmo a chegada de uma nova face de relógio, de um relógio de parede que dará um toque especial ao painel AMOLED de 1,62 polegadas a Mi Band 7 da Xiaomi.

Outra melhoria, muito pedida pelos utilizadores, é a função de treino para certos tipos de desporto, garantindo uma ajuda essencial. Há ainda a correção de alguns problemas como mensagens sobrepostas, a redefinição frequente da intensidade da vibração e até certas falhas que a interface.

Mais bateria na smartband da Xiaomi

Algo que parece ser consequência das melhorias desta nova atualização da Mi Band 7 está na bateria e no que esta consegue dar a esta smartband. Falamos de um aumento da sua duração, que vinha a estar abaixo do esperado e indicado pela Xiaomi.

Como dissemos antes, esta atualização está já disponível para ser instalada na Mi Band 7. A Xiaomi deverá continuar a apostar na sua smartband e a garantir melhorias, otimizações e até novidades para breve, tal como os utilizadores pedem e desejam para a poder usar ainda melhor.