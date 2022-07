O mundo tecnológico está em constante mudança e, por norma, são mudanças evolutivas, com novidades que contribuem para um avanço significativo da nossa experiência, tal como a conhecemos nos dias de hoje.

Bem, mas nada como exemplos concretos para comprovarmos essa mesma tese. Neste sentido, as últimas informações indicam que a computação quântica resolveu um problema da BMW em apenas 6 minutos.

Computação quântica resolve problema da BMW em 6 minutos

As últimas notícias indicam que a empresa de computação quântica Quantum Computing Inc. (QCI) ganhou destaque depois de ter conseguido resolver um problema de otimização proposto pelas BMW. O processo foi designado de Vehicle Sensor Placement Challenge (VSPC) e, para o conseguir resolver, foi preciso indicar o posicionamento ideal dos sensores do veículo, tendo em atenção a quantidade total de 3.845 variáveis e 500 restrições.

Mas a computação quântica voltou a brilhar neste desafio e conseguiu assim resolver um problema complexo em tempo recorde. Mais concretamente, a tecnologia resolveu este complexo problema da BMW em apenas 6 minutos, conseguindo assim oferecer um desempenho 70 vezes superior conseguido pela implementação quântica no mesmo problema em 2021.

Este género de problemas acabam por ser demasiado complexos para serem resolvidos por um computador tradicional. E mesmo que se tentasse, seria uma tarefa que demoraria muito tempo, podendo nem ser eficaz. Portanto, quando se trata de colocar corretamente os sensores num carro autónomo, este é um processo que exige essa mesma eficácia, dada a sua complexidade e a enorme quantidade de variáveis, como por exemplo o design do chassi, a ausência de obstáculos, as condições meteorológicas, a distribuição do peso do carro, etc.

Nestes processos existem sempre várias tentativas e erros, além de que tudo começa do zero em cada um dos carros onde ele é aplicado. Como tal, tempo é dinheiro e a rapidez destas tarefas tão sensíveis e finas, assim como a sua eficácia, são os fatores fundamentais. Assim, a QCI resolveu esta situação da marca de automóveis em apenas 6 minutos e ainda obteve a melhor solução possível. A empresa de computação quântica forneceu uma solução composta por 15 sensores, os quais proporcionam 96% de cobertura do veículo.

Um dos sistemas quânticos mais rápidos

A Quantum Computing Inc indica que o seu sistema é dos mais rápidos. Este designa-se Entropy Quantum Computing, e elimina os requisitos de um ambiente quase perfeito, onde operam os bits quânticos, ou qubits. Como tal, é indicado que o processo reduz significativamente os custos do projeto, a instalação e operação.

Em suma, através deste sistema da QCI, o computador adapta-se às mudanças do ambiente, economizando tempo e custos. Segundo Bob Liscouski, CEO da QCI: "Estamos muito orgulhosos de ter alcançado o que consideramos um resultado importante na evolução da computação quântica. Acreditamos que isso demonstra que tecnologias inovadoras de computação quântica podem resolver problemas empresariais reais da atualidade. O que é ainda mais significativo é a complexidade do problema resolvido. Este não foi um problema rudimentar para mostrar que as soluções quânticas serão viáveis ​​um dia, este foi um problema muito real e significativo cuja solução pode potencialmente ajudar a acelerar a conclusão na indústria de veículos autónomos".